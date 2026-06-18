انفراجة بأزمة إيلي واهي.. مهاجم كوت ديفوار يلحق بمواجهة ألمانيا في كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم تطورات جديدة بشأن موقف مهاجم المنتخب إيلي واهي، بعدما كان مهددًا بالغياب عن مواجهة ألمانيا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، بسبب أزمة تتعلق بتصاريح السفر إلى كندا.

وكان الاتحاد الإيفواري قد كشف في بيان رسمي سابق أن اللاعب لم يحصل على التصاريح الإدارية اللازمة لدخول الأراضي الكندية، وهو ما أدى إلى استبعاده من بعثة المنتخب المتجهة لخوض المباراة، دون توضيح الأسباب التي حالت دون إصدار التأشيرة في ذلك الوقت.

إلا أن الاتحاد عاد وأعلن في بيان جديد حدوث انفراجة في الملف، مؤكدًا أن الوضع الإداري للاعب شهد تطورًا إيجابيًا، بعدما تم استكمال جميع الإجراءات والحصول على التصاريح المطلوبة لدخول كندا.

وأوضح البيان أن إيلي واهي أصبح مؤهلًا للسفر مع بعثة منتخب كوت ديفوار والانضمام إلى زملائه بشكل طبيعي، ليستمر في مشواره مع منتخب "الأفيال" خلال منافسات البطولة.

كما أعرب الاتحاد الإيفواري لكرة القدم عن ارتياحه لحل الأزمة، موجهاً الشكر إلى جميع الجهات والأطراف التي ساهمت في إنهاء الإجراءات الإدارية ومعالجة الملف في الوقت المناسب.

وكان منتخب كوت ديفوار قد استهل مشواره في المجموعة الخامسة بتحقيق فوز ثمين على الإكوادور بهدف دون رد، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب ألمانيا في الجولة الثانية.