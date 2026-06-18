جنوب أفريقيا تفرض التعادل على التشيك في كأس العالم 2026

فرض منتخب جنوب أفريقيا التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 على نظيره التشيك، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب أتلانتا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وافتتح منتخب التشيك التسجيل مبكرًا عن طريق ميشال ساديليك في الدقيقة السادسة، بعدما انفرد بالمرمى وسدد الكرة بنجاح على يسار حارس جنوب أفريقيا، لينهي فريقه الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كثف منتخب جنوب أفريقيا من محاولاته الهجومية حتى نجح في إدراك التعادل بالدقيقة 83، بعدما سجل تيبوهو موكوينا هدفًا من ركلة جزاء، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية ويمنح منتخب بلاده نقطة ثمينة.

وبهذه النتيجة، حصد منتخبا التشيك وجنوب أفريقيا أول نقطة لكل منهما في البطولة، ليحتلا المركزين الثالث والرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى، مع استمرار المنافسة على بطاقات التأهل إلى الدور التالي قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.