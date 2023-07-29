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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مستر أكس يتصدر السينمات السعودية.. ويزيح " البعبع " من الصدارة

مستر أكس
مستر أكس

تمكن فيلم مستر أكس من تصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية في اول أسبوع لعرضه هناك ، ليحتل المركز الاول ضمن الاعمال المصرية التي تعرض هناك . 

وأزاح فيلم مستر أكس فيلم البعبع من الصدارة بعدما كان يتصدر شباك التذاكر في السعودية خلال الأسابيع الماضية . 

وتدور قصة الفيلم حول قيام أحمد فهمي بطل العمل بحل أزمات بعض الرجال الذين يعانون من مشاكل أسرية ويريدون الطلاق، وذلك من خلال شركة يعمل بها مع هنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور.

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أبطال فيلم مستر إكس

 

 

 

فيلم "مستر أكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، والعمل قصة أمانى التونسى، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

واحتل فيلم مستر أكس المرتبة الأخيرة ضمن الاعمال التى عرضت فى موسم عيد الاضحي المبارك ، حيث حقق 21,017,379 جنية مصري بعد ثلاثة أسابيع من عرضه فى السينمات .

ومن ناحية اخري ينتظر الفنان أحمد فهمي عرض مسلسله الجديد سفاح الجيزة ، والذي من المقرر عرضه علي منصة شاهد vip . 

مسلسل "سفاح الجيزة" المستوحى من أحداث حقيقية، ويتكون المسلسل من 8 حلقات ومن المقرر عرضه على منصة شاهد، وتشارك ركين سعد في بطولة المسلسل النجوم أحمد فهمي، باسم سمرة، حنان يوسف وصلاح عبد الله، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب وورشة كتابة إنجي أبو السعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري. 

فيلم مستر إكس هادي الباجوري السينمات السعودية السعودية احمد فهمي

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