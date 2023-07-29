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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أوس أوس: تعليقات أصحابي على شكلي مش تنمر .. وأتسرقت لما فتحت كافيه

أوس أوس
أوس أوس

حل الفنان أوس أوس ضيفا علي برنامج تفاعلكم ، والذي يعرض علي قناة العربية ، حيث كشف العديد من التفاصيل عن حياته الشخصية والفنية . 

واوضح أوس أوس ان مسلسل اثنين في الصندوق ، والذي سبق وان قدمه وعرض خلال شهر رمضان منذ عدة سنوات من اقرب الاعمال الي قلبه . 

وقال أوس أوس : وقال أوس أوس: " لا تزعجني تعليقات أصحابي على شكلي مابشفهوش تنمر ولكن بيبقى هزار وكلنا بنهزر، وأنا بتريق عليهم أكتر بكتير، ولما أصدقائي اللي بيشجعوا النادي الأهلي بيتنمروا على الزمالك، بيكون عندهم حق لأن دلوقتي الدنيا بايظة فيه، بس إن شاء الله هنقف على رجلينا والزمالك قادم، وهتنمر جدا " .  

وأضاف: “ حاولت يكون في مصدر دخل تاني، وفتحت كافيه واتسرقت وقفلته، ودلوقتي الفن مصدر دخلي الوحيد” . 

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وكان اخر اعمال أوس أوس هو فيلم مستر أكس ، والذي يعرض حاليا في السينمات المصرية والسعودية ، وتدور احداثه في اطار كوميدي . 

ويضم فيلم مستر إكس العديد من النجوم ومنهم أحمد فهمي وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وأمير شاهين، وبيومي فؤاد ومحمود حافظ ومن إنتاج أحمد السبكي وإخراج أحمد عبد الوهاب .

العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى رومانسى.
 

 

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