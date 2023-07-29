بالهوت شورت.. نانسي عجرم تشعل سماء العلمين الجديدة

صعدت منذ قليل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء فقرتها الغنائية ضمن حفل مهرجان العلمين الجديدة.

وصعدت نانسي وسط تصفيق حاد من جمهورها الذي تفاعل معها على أنغام مجموعة كبيرة من أغانيها.

ويحيي كل من راغب علامة ونانسي عجرم حفلا مساء اليوم ٢٨ يوليو الجاري، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وافتتح راغب حفلته بأغنية اللي باعنا خسر دلعنا والتي تفاعل معها الجمهور خاصة مع ظهوره بنيولوك جديد تماما عما اعتاد الظهور به.

طرحت الشركة المنظمة لحفل نانسي عجرم وراغب علامة بالعلمين الجديدة التذاكر بأكثر من فئة عبر موقعهم الرسمي استعدادا لإقامة الحفل يوم 28 من شهر يوليو الجاري.



وجاءت أسعار التذاكر بأسعار متفاوته، وتأتي الفئة الأولى بمبلغ 35000 جنيه لعدد 10 أفراد، فيما تأتي الفئة الثانية بملغ 750 جنيها أما الفئة الثالثة بـ650 جنيها أما الفئة الرابعة والأخيرة بـ250 جنيها.

ويعتبر حفل راغب علامة ونانسي عجرم هو ثاني حفلات مهرجان العملين الجديدة فى دورته الأولى ويحيى أولى هذه الحفلات تامر حسني مساء غدا الجمعة.



أخر حفلات راغب علامة



وأحيا النجم راغب علامة والنجمة إليسا، حفلا غنائيا في لبنان 30 يونيو الماضي، بمناسبة عيد الأضحى، حيث قدم الثنائي باقة مميزة من أشهر أغانيهما القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور.

أحدث أغاني راغب علامة

وانتهى النجم راغب علامة من تصوير أغنيته الجديدة "في كتير حلوين" في العاصمة اليونانية أثينا، ومقرر طرحها خلال أول أسبوعين من الشهر المقبل، لتكون عودة للنجم اللبناني إلى تقديم أغاني جديدة، بعد ما يقرب من عام من آخر أغنية طرحها بعنوان "استمارة 6" في شهر يوليو الماضي من كلمات نادر عبد الله، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع توما.