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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صبحي: نعمل على دعم ومساندة الأندية الشعبية، وسعداء بعودة نادي بلدية المحلة لمكانته الطبيعية وسط الكبار بدوري الأضواء

وزير الشباب ومحافظ الغربية يتفقدان نادي بلدية المحلة ويشهدان تكريم الفرق الرياضية

نادي بلدية المحلة
نادي بلدية المحلة

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، نادي بلدية المحلة، بحضور النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب، ومصطفي الشامي رئيس مجلس إدارة نادى بلدية المحلة، وأعضاء مجلس الإدارة.

يأتي ذلك ضمن برنامج زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة الغربية، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية، والتي بدأها بلقاء شباب المحافظة خلال لقاء حواري مفتوح، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة.

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وأكد وزير الشباب والرياضة، دعم ومساندة نادي بلدية المحلة على كافة الأصعدة، وبحث فرص الاستثمار للنادي لزيادة موارد النادي، مؤكدًا أن نادي بلدية المحلة له قيمة كبيرة بوصفه أحد أهم الأندية الشعبية والجماهيرية بمحافظة الغربية مع شقيقه نادي غزل المحلة، معرباً عن سعادته بعودة نادي بلدية المحلة لمكانته الطبيعية وسط الكبار بدوري الأضواء من جديد بعد فترة كبيرة.

وقدم "صبحي" التهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري وأعضاء مجلس الإدارة، وجماهير المحلة العريقة، التي ساندت الفريق حتى صعوده، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للفريق حتى يواصل مسيرته الكروية بنجاح.

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ووجه وزير الشباب بدراسة تطوير حمام السباحة بالنادي لخدمة أعضاء النادي، والفرق الرياضية بالنادي، كما وجه بصرف دعم مادي لفريق الجودو المكفوفين بالنادي.

فيما وجه محافظ الغربية التهنئة للفريق الأول لكرة القدم لصعوده للدوري الممتاز، في خطوة، ليست جديدة على هذا النادي العريق، والذي كانت تخشاه كافة الفرق في المسابقة، متمنيا أن يعود النادي إلى موقعة الطبيعي في جدول الدوري مع وجود كوكبة من الشباب في مجلس الإدارة إلى جانب الخبرات الموجودة في النادي. 


وأشاد المحافظ بالتطوير الملحوظ في النادي سواء في المنشآت أو في تطوير أداء ومهارات اللاعبين والذي ظهر في العروض التي قدمها أبطال النادي، إلى جانب المراكز  المتقدمة على مستوى الجمهورية أو المستوى الأفريقي.

وتضمنت الاحتفالية تكريم اللاعب إياد الساحلي من ذوي الهمم، وتكريم فريق البلياردو لتتويجه ببطولة أفريقيا للأندية والتي أقيمت بدولة المغرب، كما تم تكريم فريق الجودو للمكفوفين بالنادي لتتويجه ببطولة الجمهورية، كما تم تكريم البطل اياد السحلي من ذوي الهمم بطل الجمهورية في الجري.

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رافق الوزير خلال جولته، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، محمد عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للمنشآت الشبابية، الدكتور إيهاب الابياري مدير عام الإدارة العامة للمنشآت الرياضية، الدكتور محمد فوزي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، يسري الديب مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية.

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ومن المقرر أن تشهد جولة وزير الشباب والرياضة الميدانية إلى محافظة الغربية افتتاح حمام سباحة بكل من "نادي سمنود، مركز شباب سمنود"، وإطلاق القافلة الطبية بمركز شباب سمنود، وافتتاح ملاعب خماسية بمراكز شباب" ميت بدر حلاوة، العزيزية، ميت هاشم" بسمنود.

وعقب ذلك مباشرةً، يتوجه وزير الشباب والرياضة لمحافظة الدقهلية، لتفقد المنشآت الشبابية والرياضة بالمحافظة، ويتضمن برنامج الزيارة افتتاح حمام سباحه (مغطي) بمركز شباب ميت خميس بالمنصورة، وافتتاح صالة الألعاب الإلكترونية وحضور لقاءً حوارياً مع أعضاء برلمان الشباب والشيوخ للمحافظة بنادي جزيرة الورد بالمنصورة، وتختتم الجولة بافتتاح مول تجاري وجراج بنادي الحوار الرياضي.

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أشرف صبحى وزير الشباب أعضاء مجلس الادارة الهيئة البرلمانية البرلماني البرلمانية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي الدكتور أشرف صبح الدكتور أحمد عطا الشباب والرياضة السباحة

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