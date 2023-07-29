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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الهواتف الأغلى على الإطلاق.. كل ما تريد معرفته عن أسعار وميزات iPhone 15

كل ما تريد معرفته
كل ما تريد معرفته عن أسعار وميزات iPhone 15

كان هاتف آيفون iPhone X أول هاتف من شركة آبل يصل سعره 999 دولارًا ، وهو ما شكل سابقة للشركة وغيرها من شركات الهواتف الذكية لرفع الأسعار، ومع اقترابنا من إطلاق هواتف iPhone 15 ، تشير الشائعات إلى أن طرز Pro من السلسلة ستصبح الأكثر تكلفة على الإطلاق. 

 

وتشير بعض التسريبات من مجلة Barron’s إلى أن هاتف آيفون iPhone 15 Pro Max الأفضل في السلسلة سيرتفع سعره بحوالي 200 دولار أو أكثر عن النسخة الأساسية من iPhone 15 ، مما سيشكل صدمة أكبر للعملاء الدوليين الذين قد يواجهون ثاني زيادة كبيرة متتالية في الأسعار.

 

ويقول المحلل التكنولوجي جيف بو، إنه من المرجح أن تشهد طرز Pro بشكل عام زيادة في الأسعار تتجاوز السعر الحالي والذي يبدأ من 1099 دولارًا لهاتف iPhone 14 Pro Max، 

 

وبحسب تقرير من موقع 9to5Mac فإنه منذ إطلاق هواتف iPhone 14 ، أصبحت الاختلافات بين الطرازين العادي و Pro أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، وعلى الرغم من أنهما يشتركان في نفس السلسلة، فإن طرز Pro تحتوي على تغييرات وميزات واضحة عن النسخ الأساسية. 

 

وتميزت طرز Pro من هواتف iPhone 14 بعدة تغييرات مثل  Dynamic Island ، وكاميرا عريضة بدقة 48 ميجابكسل ، ومعالج A16 Bionic، ومن ناحية أخرى ، فإن iPhone 14 الأقل تكلفة هو في الأساس iPhone 13 مع بعض التحسينات الطفيفة.

 

وبينما لم تناقش Apple أبدًا استراتيجيتها علنًا ، يعتقد المحللون أن الشركة اختارت هذا النموذج في المقام الأول بسبب مشكلات التوريد ولأنه من الأسهل الاحتفاظ بالتقنيات الجديدة حصرية للنماذج الأكثر تكلفة، مما سيدفع هذا أيضًا المزيد من الأشخاص إلى إنفاق المزيد على طرز Pro.

 

ميزات هواتف آيفون iPhone 15 القادمة 

 

وقال المحلل الشهير دان آيفز في Wedbush إن هواتف آيفون iPhone 15 القادمة ستحصل على تحسينات هائلة في تطبيق Health والتي ستعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث من المرجح أن هذه البداية بعد الكشف عن نظارة الواقع الافتراضي Vision Pro الشهر الماضي.

 

كما ستستبدل آبل  الإطار الموجود في هواتف iPhone 14 Pro وهو إطار فولاذي مقاوم للصدأ بإطار من التيتانيوم مع هواتف iPhone 15 Pro والذي سيكون أخف وزنا بنسبة 40 % .

 

وسيشهد هاتف آيفون iPhone 15 Pro Max الأفضل في سلسلة الهواتف أكبر تغيير له منذ سنوات طويلة، حيث ستحصل على ترقية كبيرة لعمر البطارية بزيادة حوالي 15 % ، وهي أكبر ترقية ستحصل عليها بطاريات هواتف آيفون منذ فترة طويلة.

 

ومن المرجح أن تتخلى هواتف آيفون iPhone 15 عن  أزرار الصوت والطاقة، حيث سيتم استخدام محركي Taptic إضافيين لإعطاء ردود فعل لمسية عند الضغط على الأزرار، دون أن تتحرك الأزرار فعليًا.  

 

وستأتي هواتف آيفون iPhone 15 مدعومة بمعالجات A17 Bionic ، والتي ستستند إلى الجيل الثاني من TSMC بتقنية 3 نانومتر، حيث من المرجح أن تعمل هذه المعالجات الجديدة على تحسين الأداء والكفاءة، مع جعلها تعمل بدون حرارة مفرطة واستنزاف للبطارية.

 

 

 

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