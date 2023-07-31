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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رنا رئيس برفقة كريم فهمي وزوجته في احدث ظهور شاهد

رنا رئيس وكريم فهمي
رنا رئيس وكريم فهمي وزوجته

شاركت الفنانة رنا رئيس  متابعيها ومحبيها عدة صور جديدة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصوروالفيديوهات "إنستجرام".

 

ظهرت رنا رئيس في الصور برفقة الفنان كريم فهمي وزوجته دانيا البناوي, لتبهر متابعيها بظهورها الرائع المتألق ،تفاعل معها جمهورها ومتابعيها ، ونال ظهورهم ردود أفعال واسعة . 


 

وانتهت الفنانة رنا رئيس، والفنان عمرو وهبة، من تسجيل حلقات المسلسل الكوميدي الإذاعي "كارت أحمر"، المقرر بثهطوال أيام شهر رمضان على «راديو 9090». 

 

المسلسل بطولة رنا رئيس، عمرو وهبة، بيومي فؤاد، والفنانة القديرة إنعام سالوسة، ويذاع المسلسل على «راديو9090» الساعة 3.20 يوميا.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار لايت كوميدي، حول بعض المشاكل التى تواجه الأسر المصرية وتناولها بشكل خفيف.

الفنان كريم فهمى دانيا البناوي ردود أفعال واسعة رنا رئيس

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