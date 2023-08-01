خطيبي والدكتور| ليلة ساخنة في فضيحة طبيب روض الفرج مع الممرضة

كشفت التحقيقات التي أجريت في القضية المتهم بها طبيب أمراض نساء وتوليد بمنطقة روض الفرج، بالاعتداء على المريضات مستغلا علاجهم لديه، وتصويرهم وإبتزازهم، مقابل إجراء عمليات الإجهاض لهم وعدم فضحهم، تصريح وشهادة ممرضته التي قالت "إنه يعاني مرضا جنسيا وحاول إثبات قدرته الجنسية لنفسه".

وجاء في أقوال ممرضته والتي كانت تعمل بالعيادة معه وأيضا من ضحاياه كالتالي:

جارتي جبتهولي .. كنت بدور على شغل وكنت بسأل الناس على شغل لحد ما جارتي جابتلي الشغل وقالتلي إن فيه دكتور نساء مواعيده من 5 لـ 10 مساء، ومامتي رفضت علشان الوقت متأخر وبعد كده جارتي راحت للدكتور وقالتله إن امي رفضت .. جارتي دي كانت شغاله معاه قبل كده قالها خلاص خليها تيجي من 9 الصبح لـ 1 الظهر، مامتي وافقت.. اشتغلت عنده وأنا كان عندي مرض اسمه “ثعلبة” وكان في يوم بروح جلسة بلازما على شعري في الأسبوع، وعرفته قالي لا متروحيش الجلسات دي تاني وهكلم صحابي في إنجلترا أمراض جلدية وأنا اللي هجبلك العلاج.

“مش بنت”.. بعد كده اتخطبت لشخص بدأ الدكتور يقولي إن خطيبي بيضحك عليا وأنا مكنتش أعرف هو بيقولي كده بناء على إيه، وابتدا يدخل في حياتي وكان بيقولي اطلبي من خطيبك حاجات كتير وأنا مكنتش بطلب منه حاجة، وكنت بقوله متدخلش في حياتي وبعدها قلتله كذا مرة أنا عايزة أسيب الشغل وبعد كده في يوم خطيبي خدني وكنا خارجين مع بعض .. خدني لمكان عند واحد صاحبه وحصل بنا علاقه كاملة بعدها بفترة الدكتور كان بيعملي تحاليل كل شهر عشان المرض اللي عندي ويبعتها لصحابه في إنجلترا واكتشف وقتها إني حامل لما روحت تاني يوم قالي إني حامل وبعد كده هو قالي إنتي هتعملي إيه .. قالي أنا عندي الحل أنا أنزلك الجنين ومش هقول لأهلك وهعملك عملية وتكملي شغل معايا.

عايز يضمن حقه.. بعد كده قالي همضيكي علي وصل أمانة لضمان حقي رفضت قالي لو ممضتيش هفضحك وهقول لأهلك إنك حامل، فمضيت.