علاقات آثمة مقابل الإجهاض | اعتراف جريء لطبيب نساء روض الفرج

أدلى طبيب نساء بروض الفرج، أمام جهات تحقيق شمال القاهرة، باعترافات تفصيلية لاتهامه بإجراء عمليات إجهاض وابتزاز مرضاه بإقامة علاقات غير شرعية معهنّ واستغلالهنّ.

مصاب بمرض

وقال المتهم، إنه كان يتردد عليها عدد كبير من النساء لإجراء عمليات الإجهاض وغيرها مقابل إقامة علاقات غير شرعية معهنّ أو دفع مبالغ مالية كبيرة له، وأضاف خلال التحقيق قائلا: أنا مصاب بمرض جنسي وحاولت منع نفسي من إقامة علاقات مع المرضى، موضحًا انه كان يستغل الفتيات في إقامة علاقات مع أجانب،لكسب الاموال ، ثم بعد ذلك شكك في الممرضة التي تعمل معه انها ستقوم بالإبلاغ عنه فاتهمها بالسرقة لكنها سبقته وأخذت إحدى ضحاياه وتوجهت لقسم شرطة لتحرير محضر ضده.

التحقيقات.. إجبار السيدات على توقيع إيصالات أمانة

حينها أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بعيادة الطبيب المذكور، وكشفت التحقيقات الأولية، أن طبيب يمتلك عيادة في منطقة شبرا، يقوم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات بعد حملهن سفاحا، وذلك مقابل ممارسة العلاقات المحرمة معهن،بعد طلبه من السيدات اللاتي يحضرن إلى عيادته في المنطقة للإجهاض.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم كان تحصل على أموال من بعض السيدات مقابل إجراء عمليات الإجهاض، كما أنه يجبر السيدات على توقيع إيصالات أمانة، بعد ذلك قامت إحدى السيدات التي حاول المتهم مساومتها بتحرير محضر في قسم روض الفرج وتم القبض على المتهم وتباشر النيابة معه التحقيقات.