خطف ديانا.. اعترافات صادمة من فتاة الساحل بعد اعتداء خال صديقاتها عليها

أحالت جهات التحقيق المختصة بنيابة شمال القاهرة الكلية سائق إلى محكمة الجنايات لاتهامه بخطف فتاة تدعى ديانا والاعتداء بغير قوة أو تهديد بمنطقة الساحل واستمعت النيابة الي اقوال المجني عليها

س/ ما هي تفصيلات بلاغك تحديداً؟

ج/ اللي حصل أن انا عرفت أمير عن طريق برثيانا و جلوفيانا صحباتي في عيد ميلادهم وبعدها لقيت خالهم اللي هو أمير بيهزر معايا وبيتكلم معايا وأنا كنت بتكلم معاه وبعدين لما روحت بدأ يدخل معايا أنا وصحباتي في جروب ونتكلم مع بعض في الجروب لحد ما في يوم بدأ يكلمني على الخاص على الواتس اب و وبدأ يقولى إن هو بيحبني وأنا في الأول خوفت بس فضلت أتكلم معاه لحد ما ماما من أسبوع عرفت إني بكلمه فزعقت وكلمته في التليفون وقالتله ميكلمنيش خالص وبعدين ماما خلتني عملتله بلوك وعملت للبنات بلوك بس أنا يوم الثلاثاء اللي فات اتصلت بأمير من تليفوني عشان عرفت أنه بيحاول يكملني وسألني أنتي فين فقوللته إن أنا باخد درس في شارع الخازندارة وقفلت معاه ولقيته بيكلمني تاني وبيقولى أنه موجود عند جامع الخازندارة وسألني أنا فين فانا في الوقت ده كنت طالبه أوبر فقولتله انا واقفه الناحيه التانيه من الجامع ومستنيه اوبر فجالي و قعدنا نتكلم مع بعض وقالى تعالى انا اللى هروحك وفعلنا مشيت معاه ونزلنا المترو وركبنا في اتجاه المرج فقولتله احنا ايه اللى هيودينا المرج فقالى تعالى معايا وقاللى هاتي تليفونك علشان محدش يعرف انتى فين فأنا اديتله التليفون وشال الخط وقفله وروحنا المرج وخدنى في شقه في الدور اللي قبل الأخير هناك والشقه كانت صالتين وأوضتين وحمام ومطبخ وكانت الاوض كلها فاضيه مفيش غير أوضه واحدة بس اللي مفروشه وقعدنا نتكلم وانا --قولتله انا خايفه فقعد يطمني و يحكي معايا و اتكلمنا كتير لحد ما دخلنا ونمنا احنا الاثنين في نفس الأوضة وصحينا تاني يوم وهو نزل يجيب فطار وبعدين رجع قعدنا مع بعض و فطرنا و في اليوم ده دخلنا الأوضة عشان ننام لقيته بيقلعني هدومي خالص بس انا مكنتش موافقة وقعدت أقولة بلاش كده فقالی متخافيش مش هأذيكي ولقيته قلع بنطلونه وقعد يمسك في جسمي و يلمس جسمي ونام فوقي على السرير وفي الوقت ده انا كنت قالعه هدومي وقعدت أقوله أنت بتعمل إيه وأنا مكنتش فاهمه أوي اللي بيعمله ده وكان بيحك في جسمي لحد ما انا قولتله كفاية وزقيته فسابني و بعدين انا قومت استحميت و طلعت نمت في السرير وهو كان نزل يجيب أكل ولما رجع أكلنا ونمنا في نفس الاوضه ورجعنا تاني.

اعتداء سائق على فتاة الساحل

فضل يمسك في جسمي في الأوضة لحد ما نمنا جنب بعض في السرير وتاني يوم صحينا وأنا كنت مضايقة شوية وهو قعد يهزر معايا و يقولى متقلقيش وبعدين قالى أنا نازل عشان عندي شغل و ممكن اسافر وسابلى المفتاح في البيت وقالى إن في واحد صاحبه هيجي يجيبلى أكل و اللي انا عايزاه وبعد ما نزل بشوية لقيت الشرطة جت على البيت وأمير كان معاهم وأخدونا وطلعنا على القسم وده كل اللي حصل.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم خَطَفَ الطفلة بغير تحايل أو إكراه بأن توجه الى حيث أيقن تواجد المجني عليها واصطحابها لمكان قصي وأبعدها عن ذويها لمدة يومين مستغلاً حداثة سنها، هذا وقد اقترنت بالجناية بجناية الاعتداء على المُخْتَطَفة ؛ إذ أنه في ذات الزمان والمكان اعتدى الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن جردها من ثيابها إبان اختطافه لها داخل وكّره وتحسس بيده مواطن عفتها مستغلاً حداثة سنها.

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