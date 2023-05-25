ديانا تنهار .. فتاة الساحل تكشف تفاصيل صادمة في اعتداء السائق عليها

أحالت جهات التحقيق المختصة بنيابة شمال القاهرة الكلية سائقا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بخطف طفلة وهتك عرضها بغير قوة أو تهديد بمنطقة الساحل واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها.

أقرت الطفلة المجنى عليها ديانا بتحقيقات النيابة العامة - أنها تعرفت على المتهم في غضون شهر سبتمبر من العام الماضي خلال حضورها حفل عيد ميلاد صديقتها نجلة شقيقته بمسكنها وعقب ذلك استمر في مراسلتها، وأبدى إعجابه بها ونشأت بها بينهما علاقة عاطفية وعلى إثر اكتشاف والدتها - الشاهدة الاولي - أمر علاقتهما نهرتهما :وأمرته بالابتعاد عنها وعدم التواصل معها مرة أخرى ، إلا أنه عاود التواصل معها مجدداً وما ان ادرك تواجدها بدائرة قسم شرطة الساحل توجه لها واصطحبها إلى العين السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج دون اكراه او تحايل للمبيتيه رفقته لمدة يومين مارس خلالهما قبلها أفعال تمثلت في تجريدها من ملابسها وتحسسه بیده لمواطن عفتها برضاها مستغلا قلة ادراكها نظراً لحداثة سنها.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم خَطَفَ الطفلة بغير تحايل أو إكراه بان توجه الى حيث أيقن تواجد المجني عليها واصطحابها لمكان قصي وأبعدها عن ذويها لمدة يومين مستغلاً حداثة سنها ، هذا وقد اقترنت بالجناية بجناية هتك عرض المُخْتَطَفة ؛ إذ أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن جردها من ثيابها إبان اختطافه لها داخل وكّره وتحسس بيده مواطن عفتها مستغلاً حداثة سنها