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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زين كرزون في إطلالة صيفية جذابة من جزر المالديف

زين كرزون
زين كرزون

خطفت الفنانة زين كرزون شقيقة النجمة ​الأردنية ديانا كرزون، متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بصور من رحلتها لجزر المالديف.


وظهرت زين، فى الصور باطلالة ساحرة ترتدي تنوره انيقه باللون الفوشيا مع توب مكشوف البطن واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها الفاتنة.

ودخلت زين كرزون، عالم التدوين والجمال في 2015، واستطاعت كسب ثقة الكثير من متابعيها فيما يخص علامات الأزياء والجمال بشكل خاص، إذ إنها تتميز بذوق متنوّع يجمع بين الجرأة والأناقة، وجمال لافت.

تعيش ديانا كرزون، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية بعد نجاح أحدث أغانيها "تفاحة"، التي قدمتها على شكل فيديو كليب مختلف، وحصدت تفاعلاً بين رواد السوشيال ميديا.

وطرحت النجمة الأردنية، أحدث اغنياتها التي تحمل اسم "نجم مصر" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان محمد مصطفى ملك، توزيع وميكس وماستر توما.

آخر أعمال ديانا كرزون

وفى سياق آخر، طرحت الفنانة الأردنية ديانا كرزون مؤخرًا، أغنية بعنوان "هيه على الله"، وذلك على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات عباس عبد الله، وألحان كرار شريف، توزيع ميثم علاء الدين.

 

 

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زين كرزون شقيقة ديانا كرزون البلوجر الأردنية زين كرزون جزر المالديف اطلالة صيفية جذابة إطلالة ساحرة

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