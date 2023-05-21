الأميرة مش ملاك.. شاهد رسائل بذيئة كتبتها ديانا لملك اليونان

يبدو أن للبراءة جانب آخر لا نعرف عنه شيئًا، فقد تم عرض رسائل سرية بذيئة كتبتها الأميرة «ديانا» إلى «قسطنطين الثاني» آخر ملوك اليونان، للبيع في دار مزادات Dominic Winter Auctioneers.

كانت الملاحظات السرية مليئة بالنكات البذيئة والخبيثة، كتبتها الأميرة ديانا الراحلة لملك اليونان الذي توفي في وقت سابق من هذا العام عن عمر يناهز 82 عامًا.

وقد تم بيع بطاقتين من الرسائل في 17 مايو مقابل 7000 دولار.

الرسائل المثيرة للصدمة المكتوبة على سلسلة بطاقات GirlsTalk في حوالي عام 1987، احتوت كل منها على رسوم متحركة فكاهية للبالغين مع نكات جنسية.

تُظهر الصورة الموجودة على واجهة البطاقة رجلًا أشقر عاريًا مصورًا برسوم توضيحية تغطي أعضائه الخاصة.

ظهرت في الرسالة الأخرى امرأة ترتدي حمالة صدر وملابس داخلية فقط، بينما بدت مصدومة، يظهر الجزء العلوي من رأس الرجل وهو يخفي منطقتها الخاصة.

تم تذييل كلتا المذكرتين في خطابات من توقيع ديانا وكان لكل منهما رسالة خاصة مكتوبة إلى الملك قسطنطين.

وفقًا لموقع دار المزادات على الإنترنت، فإن سبب إرسال أميرة ويلز لهذه الرسائل إلى الملك السابق - قريبها وصديقها الذي كان يكبرها 19 عامًا - غير واضح.

وأثيرت تكهنات حول أنها ربما نشأت من نكتة أولية بدأت خلال سابقة في تجمع العائلات المالكة.