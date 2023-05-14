بعد أزمة حسن شاكوش .. 6 خطوات ضرورية لانهاء علاقة عاطفية بسلام

بعد ان تصدر هاشتاج “النهايات أخلاق”محركات البحث "جوجل "والسوشيال ميديا خلال الايام الماضية، عقب انفصال مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن زوجته، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول تحرير زوجة شاكوش محضرا ضده، تتهمه بطردها من المنزل واستيلائه على إيصال أمانة بقيمة مؤخر الصداق، واتهامات متبادلة بينهم ، اثار هذا الامر جدلاً كبيرا علي السوشيال ميديا ، لذلك نقدم في هذا التقرير خطوات كيفية إنهاء علاقة عاطفية باحترام ..

اكد الدكتور وليد هندي استشاري العلاقات الاسرية ان هناك خطوات مهمة لانهاء اي علاقة عاطفية بسلام وامان علي السوشيال ميديا وهي :

1 - لابد من انتقاء الوقت والمكان المناسب للحديث مع الطرف الآخر بشأن الإنفصال، وكذلك يكون هادئ ولا ينصح بالحديث أمام العائلة حتى لا يتحول الأمر إلى شجار عالي، فلابد أن يكون هناك جدية واضحة في أنهاء العلاقة بهدوء وسلام.

2 - حاول التحدث معه، فإذا كنت مجروحًا أو غاضبًا وشعرت بأن مشاعرك تسيطر عليك، فأخبر شريكك أنك بحاجة لبعض الوقت لمعالجة ما تشعر به، وإذا لم تتمكن من الحل يمكنكم الانفصال دون تجريح.

3 - اسأل شريكك عما يمكنك فعله للمساعدة في جعل الانفصال أكثر احتمالًا بالنسبة له، واعلم أنه طريق ذو اتجاهين، لذا قل أيضًا ما الذي يجعله أكثر احتمالًا بالنسبة لك.

4 - احرص على اختيار مكان هادئ تشعر فيه مع زوجتك بالارتياح طالما كان ذلك ممكنًا، وإذا أخذتما قرار الانفصال يجب تقبل الفكرة دون إذاء الآخر.

5- لكي يتم إنهاء علاقة بشكل سليمي لابد من التأكد أن هذا القرار هو القرار الحكيم بالفعل، بعد الكثير من محاولات الإصلاح ولكن هناك مواقف لا يجدي معها الإصلاح في شيئ، والوصول لنتيجة أن هذه العلاقة لها أثر سام على النفس والوجدان وعدم تحمل هذا العبأ، فلابد على الشخص أن يكون مستشعر بهذا العناء والعبأ من العلاقة ليتخذ قرار الإنفصال.

6- اطلب المساعدة من أحد المختصين، إذا كنت غير قادر على التواصل مع الطرف الآخر.