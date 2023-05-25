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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خطفتها ونفّذت جريمتي | اعتراف صادم من السائق المعتدي على فتاة الساحل

ارشيفية
ارشيفية

أحالت جهات التحقيق المختصة بنيابة شمال القاهرة الكلية سائقا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بخطف طفلة وهتك عرضها بغير قوة أو تهديد بمنطقة الساحل واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم. 

 أقر المتهم - بتحقيقات النيابة العامة - بإرتكابه جريمة خطف الطفلة المجنى عليها بغير تحايل أو إكراه المقترنة بجريمة هتك عرضها بغير قوة أو تهديد. وآبان تفصيلاً لذلك انه نشأ في حي شبرا ولم يستكمل دراسته للمرحلة الابتدائية وأضاف أنه في غضون عام ٢٠١٦ تزوج وانجب نجله البالغ من العمر خمس سنوات ، وأنه في غضون شهر سبتمبر من العام الماضي تعرف على المجنى عليها من خلال نجلتا شقيقته حال حضورها حفل عيد ميلاد إحداهن بمسكنهما وتحصل على رقم هاتفها المحمول من خلالهما ونشأت بينهما علاقة عاطفية وعلى إثر اكتشاف والدتها - الشاهدة الاولي - أمر. علاقتهما نهرتهما وأمرته بالابتعاد عن كريمتها وعدم التواصل معها مرة أخرى ؛ إلا أنه عاود تواصله مع المذكور بيانها مجدداً وما أن ادرك تواجدها بدائرة قسم شرطة الساحل حيث محل إقامته توجه لها واصطحبها الى العين السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج للمبيت رفقته لمدة يومين مارس خلالهما قبلها أفعال تمثلت في تقبيلها وتحسسه بيده لمواطن عفتها - صدرها - برضاها مع علمه بحداثة سنها وقلة تمييزها وأضاف انه ضبط بمعرفة الشاهد الرابع وارشد الأخير عن مكان ايواءه للطفلة المجنى عليها.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم خَطَفَ الطفلة بغير تحايل أو إكراه بان توجه الى حيث أيقن تواجد المجني عليها واصطحابها لمكان قصي وأبعدها عن ذويها لمدة يومين مستغلاً حداثة سنها ، هذا وقد اقترنت بالجناية بجناية هتك عرض المُخْتَطَفة ؛ إذ أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن جردها من ثيابها إبان اختطافه لها داخل وكّره وتحسس بيده مواطن عفتها مستغلاً حداثة سنها.

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