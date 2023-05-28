فضيحة عماره أكتوبر .. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية رجلين و 3 سيدات إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتصوير مقاطع فيديوهات لرجل عاري وفي أوضاع مخلة بالآداب والاستيلاء علي ممتلكاته من العقارات والأموال والسيارات تحت تهديد السلاح

شهد رئيس مباحث قسم أول أكتوبر بتلقيه بلاغ الشاهد الأول وبإجراء التحريات توصلت لصحة الواقعة وقيام

المتهمين بالاتفاق فيما بينهم علي استدراج الشاهد الأول لاختطافه وسرقته تحت وطأة التهديد واكراهه علي توقيع سندات دين تفيد مديونيه لهم، ونفاذاً لمخططهم استدرجت المتهمة الثالثة الشاهد الأول لسابقه معرفتها له رفقة المتهمتين الرابعة والخامسة وإبان تواجدهم باغته المتهمين الأول والثاني حال أحرزهم أسلحة نارية (طبنجة) وسلاح ابيض (مطواه) متعدين علي المجني علية بالضرب مما أقعد مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي أمواله ومن ثم اقتياده لاحد الغرف وحسر عنه ملابسه كاشفين عن عورته مما اخل بحيائه، والتقطوا مقطع مصور يظهره عاريا رفقة المتهمة الخامسة، وقدموا له عدة سندات (إيصالات أمانة) وعقود تصرف في أملاك وجبرين آياه علي التوقيع عليها، نفاذاً لأمر الضبط الصادر من النيابة العامة سامة وضبط المتمين الأول

والثالثة والرابعة والخامسة، وبتفتيش الأول عثر علي السلامة البيض، وبمواجهتهم اقروا بالواقعة علي نحو ما ورد بشهادته

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين محمد و ممدوح و إيمان وياسمين ورباب خطفوا بالتحايل المجني عليه محمود محمد السيد محمد إذ اتفقوا فيما بينهم علي مشروع إجرامي يتضمن اختطاف المجني عليه لسرقته وإكراهه علي تحرير سندات مثبته لدين، ووضعوا "لذلك مخططا محكما، بدأوا تنفيذه باستدراج الثالثة له إلى حيث تقطن الرابعة عمارة 5 بأكتوبر-لعلاقة سابقة فيما بينه والمتهمة الثالثة-، وما أن وصل للمسكن وانفرد بالخامسة حتى باغته الأول والثاني مشهرين بوجهه أسلحة نارية وبيضاء محل التهمتين الرابعة والخامسة متعدين عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات - ابانها التقرير الطبي، فانصاع لهم، وتمكنوا بتلك الطريقة من إقصاءه عن من يذود

عنه.

