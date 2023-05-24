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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاجل .. تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته "عروس طنطا" إلى الغد

صدى البلد

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات طنطا تأجيل أولي جلسات محاكمة المتهم "محمد .م" 35 سنة الذي ارتكب واقعة إنهاء حياة زوجته العروس عقب زواجهما ب48 ساعة لجلسة الغد.

وكان  المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي  توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز طنطا بإحالة المدعو" محمد .م"34 سنة والمتهم بإنهاء حياة زوجته "أية الشبيني" والمعروف إعلاميا ب"عروس طنطا العذراء" إلي محاكمة الجنايات العاجلة بالدائرة الرابعة بجلسة 24 مايو الجاري .

كما وجه المحامي العام بتشكيل لجنة من أطباء الصحه النفسية والعصبية وإجراء تحاليل مخدرات للتأكد من سلامة قواه العقليه وإعداد تقرير رسمي للعرضه علي هيئة المحكمة الموقرة.

وأفادت مصادر أمنية ونيابية عن نقل المدعو "محمد.م" رقيب شرطة وزوج الفتاة "أية الشبيني" المعروفة إعلاميا ب"عروس طنطا العذراء" تحت حراسة أمنية مشددة من ديوان قسم شرطة ثان طنطا لعرضه على لجنة صحية مكونه من أطباء الصحة النفسية والعصبية للتأكد من سلامة قواه العقلية.

وجاء ذلك تزامنا مع تعرض الزوج القاتل لوعكه صحيه حسب ما أكدته مصادر نيابية وأمنية صاحبها نوبات من الهذيان و الانفعالات الحادة وتغير ملامح وجهه.

كما ناشد أفراد أسرة الفتاة العروس كافة جهات التحقيق بالضرورة تحقيق القصاص العادل باعدام المتهم بالقانون انتقاما لابنتهم الضحية .

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة طنطا بمحافظة الغربية، تجديد حبس عريس 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل عروسته بعد عدة أيام من زفافهما، داخل شقتهما.

وفي ذات السياق أكد اسماعيل الشبيني عم ومحامي الفتاة الضحية ان الزوج الجاني ارتكب جريمة شنعاء لافتا أن الإصابات الظاهرية جائت عبارة  عن وجود 8 طعنات متفرقة، وقطع في الاصبع، وأنها مازالت عذراء.

كما أكد المحامي أن الزوج تربص بعروسه وبيت النية  بها بعد أن استهل سكين المطبخ، وما أن ظفر بها انهال عليها بعدة طعنات متفرقة، وأن النيابة العامة تباشر التحقيق في القضية، وفي إنتظار ما تسفر عنه التحقيقات.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يتضمن العثور على  "آية . ح .ا" عروسة متزوجة من يومين، جثة هامدة داخل غرفة نومها، مصابة بـ 8 طعنات متفرقة في الجسد، وأن المتهم زوجها " محمد. ا، 29 عاماً"، ومقيمان عزبة كفر داوود، التابعة إلى قرية نفيا، بمركز طنطا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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