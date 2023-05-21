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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المحامي أحمد جمال يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد بلوجر: دجال تحت سقف الدين

المحامي أحمد جمال
المحامي أحمد جمال الشريف.. والبلوجر الشهير

تقدم المحامي والبلوجر الشهير أحمد جمال الشريف، أحد أبناء محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، ببلاغ للنائب العام ضد أحد مشاهير تطبيق تيك توك؛ لادعائه أنه رجل دين ويستطيع المُعالجة الروحانية وفك الأعمال السحرية والسفلية، وفك المس، وممارسته أعمال الدجل والشعوذة تحت سقف الدين الإسلامي.

وقال "الشريف"، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن هذا الشاب في الثلاثينات من العُمر، ولم يكشف عن هويته لمتابعيه سوى أنه يُدعى محمد، لافتًا إلى ظهوره في مقاطع الفيديو التي ينشرها عبر تطبيق تيك توك، مُدعيًا أنه رجل دين ويستطيع فك المس والسحر والأعمال السفلية.

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ممارسة الدجل والشعوذة تحت سقف الدين الإسلامي

وأكد ظهور بعض الفتيات مع "المُعالج الروحاني"، في البث المباشر عبر صفحته على تيك توك، يتراقصن، في ادعاء منهن أن هذا زار لفك المس والسحر، وهذه ممارسة علنية لأعمال الدجل والشعوذة. 

وأضاف أن المادة 336 من قانون العقوبات، تنص على أن أعمال النصب قد تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات، كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادي أو بدون مقابل.

وأوضح لمحامي والبلوجر الشهير، أن “هذه الأفعال تُسيء إلى رجال الدين والدين الإسلامي والمسلمين بشكل عام، ويجب علينا القضاء على هذه الفئة التي تلعب باسم الدين من أجل الشهرة واعتلاء التريند”.

تم تقديم عريضة على النائب العام برقم حصر 411052، جنح اقتصادية محافظة سوهاج.

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