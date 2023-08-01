مكافحة فيروس كورونا تحذر: ربنا يكفينا برد الصيف

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لـ مكافحة فيروس كورونا، أن الفترة الحالية هناك ارتفاع في درجات الحرارة، وان تغير حالة الجو يكون له تأثير على صحة الإنسان، ونقص المناعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن تواجد المواطن في التكييف، وبعد ذلك يخرج لـ الجو الحار يسبب مشكلات لـ الجسم، وأن الشخص من الممكن أن يصاب ببرد.

وتابع "ربنا يكفينا برد الصيف، وأن تعرض الجسم لـ جو مختلف يؤثر على المناعة"، مطالبا المواطنين بعدم الخروج أو دخول الغرفة، والتكييف يعمل بها.

ولفت إلي أن التغير المفاجئ في حالة الجو ينتج عنه نقص المناعة، وعلى الجميع توخي الحذر.