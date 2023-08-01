حل سحري وسريع لزيادة معدل الحرق وفقدان الشهية.. فيديو

قالت الدكتورة هبة حسام، اخصائي التغذية العلاجية، إن كورس الأناسيليوم يعتبر “السوبر هيرو” الخاص بأى شخص يريد إنقاص الوزن.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “ست الستات” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية دينا رامز، أن قشور السيليوم الموجودة به تؤدي إلى فقدان الشهية طوال اليوم وتزويد معدل حرق الجسم، خاصة للأشخاص الذين لا يقومون بممارسة الرياضة.

تساعد على حرق الدهون

وتابعت أخصائية التغذية العلاجية، أنه أيضا يوجد "البوكس السحري"، والذي له فعالية كبيرة في إنقاص الوزن، مع الحصول على القهوة الخضراء التي تساعد على حرق الدهون.