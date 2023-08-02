لعنة ركلات الجزاء.. الأهلي يهدر 6 ضربات فى الموسم محليا وأفريقيا

تغلب فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، على نظيره فريق الداخلية بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد الماضي في إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، نظيره النادي المصري غدا، الخميس، في ربع نهائي كأس مصر.

وشهدت مباراة الأهلي والداخلية إهدار التونسي على معلول ركلة جزاء في الشوط الأول.

النادي الأهلي أهدر ركلة الجزاء السادسة له هذه الموسم، بعدما أضاع على معلول ضربة الجزاء أمام فريق الداخلية.

وجاءت ركلات الجزاء الستة المهدرة للنادي الأهلي خلال الموسم الحالي على النحو التالي:

أضاع مجدى أفشة ركلة جزاء أمام فيوتشر في الدوري الممتاز.

أهدر على معلول ركلة جزاء امام فلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية.

محمد هانى أضاع ركلة جزاء أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا.

رامى ربيعة أهدر ركلة جزاء امام منتخب السويس في كأس مصر.

حسين الشحات أضاع ركلة جزاء أمام بيراميدز.

على معلول أهدر ركلة جزاء أمام الداخلية في كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

يلتقي مساء غد، الخميس، فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره فريق المصري البورسعيدي على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية، في إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تحت إشراف عامر حسين، تقديم موعد مباراة دور الثمانية لكأس مصر التى تجمع النادي الأهلي ونظيره المصرى ساعتين، لتقام فى السادسة مساء غد، الخميس، بدلاً من الساعة الثامنة باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات “أون تايم سبورت” مباراة النادي الأهلي ونظيره المصري في دور الثمانية بكأس مصر غدا، الخميس.

كولر: الأهلي حقق أهدافه فى الكأس

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق خطوة مهمة بالتأهل للدور التالي من بطولة كأس مصر بالفوز على فريق الداخلية، وأن الفريق لاحت له عدة فرص خلال اللقاء.

وأوضح كولر أن الأهلي يهدف إلى الفوز بالبطولة التي تمثل أحد أهدافه خلال الموسم الجاري، وأن مباريات الكأس تمتاز بطبيعة خاصة تحتاج إلى إعداد مناسب.

وقال إن لكل مباراة ظروفًا خاصة، وإنه يثق في أي تشكيلة يدفع بها، وهو الأمر الذي يخضع لطبيعة المنافس دون أن يكون هناك التزام بخطة محددة أو طريقة لعب، وأن هناك ثقة كبيرة في كل اللاعبين بشكل عام في ظل تدوير مشاركة اللعب بين الجميع.

وأضاف كولر أن مشاركات اللاعبين في المباريات تخضع لمعايير خاصة به ووفقًا لظروف كل لقاء، وأن اللاعبين حصلوا على راحة خلال الأيام الماضية في ظل التجهيز لمباريات الكأس.

فيما أكد اللواء عثمان الدسوقي، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الداخلية، أن ناديه لم يستقر على اسم المدير الفني الجديد للفريق في الفترة المقبلة.

وقال اللواء عثمان الدسوقي، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الداخلية، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "لم نحدد اسم المدير الفني الجديد للفريق لنادي الداخلية بعد رحيل علاء عبد العال لتدريب فريق الجونة في الفترة المقبلة".

وتابع: "أتمنى استمرار سمير فكري مع الداخلية في الموسم المقبل، والداخلية مر بظروف صعبة هذا الموسم".