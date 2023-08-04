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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار العملات الأجنبية والعربية تواصل تراجعها في مصر ..استقرار الدولار ..الذهب عيار 21 يسجل 2156 جنيها

أسعار العملات والذهب
أسعار العملات والذهب في مصر

أسعار العملات والذهب

الدولار يسجل 30.85جنيه للبيع
الجنيه الإسترليني يسجل 39.16جنيه للبيع
اليورو يسجل 33.85جنيه للبيع
الريال السعودى يسجل 8.25جنيه للبيع
الدرهم الاماراتي يسجل 8.42جنيه للبيع 
الدينار الكويتي يسجل 100.64 جنيه

الذهب عيار 21 يسجل 2156جنيها للجرام


يستعرض موقع "صدى البلد "من خلال خدمة عرض أسعار  العملات السلع المهمة مثل العملات الأجنبية والعربية الذهب.


تراجعت أسعار العملات الأوروبية مقابل الجنيه المصري علي مدار الأسبوع حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في مصر. 

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بأسعار إغلاق الأحد الماضي بداية تعاملات .

العملات الأجنبية 

 

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي


استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي  اليوم الجمعة مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .


انخفض سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة  مسجلة  33.55جنيه للشراء و 33.79 جنيه للبيع مقابل 34.08 جنيه للبيع جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع 29 قرش.

 

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة  38.81جنيه للشراء و 39.26 جنيه للبيع مقارنة 39.75 جنيه للبيع سعر إغلاق بداية تعاملات الأسبوع الماضي بإنخفاض 49 قرشا.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 34.95جنيه للشراء 35.30جنيه للبيع مقابل 35.19 جنيه الأحد الماضي بزيادة 11 قرشا .

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 33.55جنيه للشراء و 33.79 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 38.81جنيه للشراء و39.26 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 34.95 جنيه للشراء و35.30جنيه للبيع .


أسعار العملات فى البنك المركزي

 

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و30.95جنيه

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة عند 33.71جنيه للشراء و33.85 جنيه للبيع مقارنة و34.10جنيه الأحد الماضي بتراجع 25 قرشا.

تراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة لنحو 39جنيه للشراء و 39.16 جنيه للبيع مقارنة 39.79 جنيه الأحد الماضي بانخفاض 63 قرشا


بلغ  سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 35.24جنيه للشراء و35.40 جنيه للبيع مقارنة 35.59جنيه منخفضا 19 قرش.

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بعد ساعات من قرار المركزي|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن مقابل الجنيه

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الحق اشتري.. تراجع أسعار الذهب عالميا ومحليا.. وقيمة عيار 21 مفاجأة

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سعر الريال السعودي رسميا في مصر اليوم الجمعة


أسعار العملات العربية



تباينت أسعار العملات العربية فى البنوك العاملة في مصر علي مدار تعاملات الاسبوع الماضي، حيث تراجع الدينار الكويتي فيما استقرا الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

العملات العربية 


وسجلت العملات العربية خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك  الأهلي كالاتي:


تراجع سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 99.29جنيه للشراء و 100.30جنيه للبيع مقابل 100.47 جنيه الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بإنخفاض 17 قرشا.


واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي  عند 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .


أسعار العملات العربية فى بنك مصر


وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 99.97جنيه للشراء و 100.30جنيه للبيع .


سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو  8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي


وسجلت العملات العربية خلال تعاملات الجمعة فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :

سجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا نحو 100.21جنيه للشراء و 100.64جنيه للبيع مقابل 100.92جنيه الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بتراجع 28 قرشا.

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو  8.21 جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.43جنيه للبيع .


العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.


أسعار الذهب اليوم الجمعة

 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا 2464 جنيهًا  .

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو  2259جنيهًا   .


سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداول 2156 جنيهًا

أسعار الذهب في مصر 


سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1848جنيهًا .


سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1437جنيهًا .


سجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 1232جنيهًا .


وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17248نيه.


بلغ  سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة2.4 مليون جنيه .


وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 1933 دولار 
 


أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.

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