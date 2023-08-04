الحياة تعيد حفل مدحت صالح وريهام عبد الحكيم بمهرجان العلمين

تعيد شبكة تليفزيون الحياة، بعد قليل، حفل الفنان مدحت صالح، والفنانة ريهام عبدالحكيم ، الذي أقيم أمس في مهرجان العلمين، بناء على طلب الجمهور.



تغزل كل من الفنان مدحت صالح وزميلته المطربة ريهام عبد الحكيم في مدينة العلمين، التي تشهد حاليا أكبر مهرجان غنائي ترفيهي في الشرق الأوسط.

أحيا كل من مدحت صالح وريهام عبد الحكيم، حفلهما في مدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وأشاد كلا منهما في كلمته بهذا الحدث الفني، وعبرا عن أمنيتهما لإقامته كل عام

وغنى مدحت صالح أجمل الأغاني القديمة والحديثة منها كوكب تانى وزى ما هى حبها وأنا مش بعيد بينما ريهام تغنت بعض الأغاني العربية لام كلثوم وغيرها من المطربين.