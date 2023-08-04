رأس البر تستقبل فعاليات مهرجان الدراجات النارية والسيارات الرياضية

استقبلت مدينة رأس البر فعاليات مهرجان الدراجات النارية والسيارات الرياضية بالتعاون بين مديريتى الأمن والشباب والرياضة والوحدة المحلية بالمدينة، حيث شارك بالمهرجان اكثر من ٥٠ دراجة نارية و١٥ سيارة رياضية ..

كما انطلقت الجولة من مدينة المنصورة الجديدة ثم إلى إحدى القرى السياحية بالطريق الدولى الساحلي ثم التوجه إلى مدينة دمياط مرورًا بالطريق الموازي لنهر النيل وصولا إلى مدينة رأس البر..

وجاء المهرجان فى إطار الجهود المبذولة لتنشيط السياحة والتعريف بالمدن التى تضمنتها الجولة والترويج للرياضة وكيفية توظيفها بشكل ايجابى على الفرد والمجتمع.

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