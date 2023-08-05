الأولى من نوعها.. ضياء رشوان يعلق على زيارة وزير التجارة والصناعة إلى تركيا

علق الإعلامي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، على زيارة وزير التجارة والصناعة إلى تركيا.

وأضاف خلال تقديم برنامجه "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، أن زيارة وزير التجارة والصناعة إلى تركيا هي الأولى من نوعها منذ سنوات وذلك في إطار عودة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء بين مصر وتركيا وتطور العلاقات على كل الأصعدة تطورات إيجابية ملحوظة.

وتابع أن وزير الصناعة التقى بمجموعة “KOC” القابضة التركية واستعرضوا خلال اللقاء مشروعات الشركة في مصر ورؤيتها المستقبلية لزيادة الاستثمارات في السوق المصري.