عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

احترس .. هذا الفعل بعد الوقوف للركعة الثالثة يبطل صلاتك

صدى البلد

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه في حال نسي المصلي التشهد الأوسط ووقف لأداء الركعة الثالثة ثم تذكر وعاد للجلوس لقول التشهد الأوسط، فإن هذا يكون سببا في بطلان صلاته في هذه الحالة.

وأوضح «وسام» عبر البث المباشر لدار الإفتاء بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « ما حكم صلاة من نسي التشهد الأوسط ووقف لأداء الركعة الثالثة ثم تذكر فجلس للتشهد الأوسط، فهل صلاته صحيحة؟» ، أنه إذا كان المصلي يعلم أن التشهد الأوسط سنة ، فيما أن القيام للركعة الثالثة هو ركن من أركان الصلاة، وترك الركن ليعود لأداء السنة، ففي هذه الحالة تبطل صلاته.

وأضاف أن الجلوس للتشهد الأوسط هو من سنن الصلاة، فيما أن القيام للركعة الثالثة هو من أركان الصلاة، ومن هنا فقد ذهب الفقهاء إلى أن من قام إلى الركن ، فليس له أن يرجع من الركن ليقضي أو ليؤدي السنة، بمعنى أنه في حال نسيان التشهد والوقوف للركعة الثالثة، فلا يصح الرجوع من القيام للركعة الثالثة، الذي هو ركن، من أجل الجلوس للتشهد الأوسط، الذ هو سنة، مشيرا إلى أن من فعل ذلك وهو يعلم في هذه الحالة أنه يرجع من الركن إلى السنة فإن هذا يكون سببا في بطلان الصلاة.

 

التشهد الأوسط التشهد الإفتاء الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

النيابة العامة: 21 مكتبًا أكلتها النيران في حريق وزارة الأوقاف

قرعة دوري السوبر الإفريقي.. مواجهات نارية للأهلي وجوائز خيالية للفائز

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

أسعار الذهب اليوم الأحد 6 أغسطس 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21.. تفاصيل

آمن بحلمه.. مؤمن سليمان يتوج باللقب الثالث فى العراق| حكاية إنجاز مصري على أرض عربية

«الساعات القادمة نار من جديد احذروا»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

البيض رخص أخيرا.. تراجع ملحوظ في الأسعار والكرتونة تنخفض إلى مستويات قياسية

ترشيحاتنا

مسؤولون روس: أوكرانيا قصفت مبنى جامعياً في دونيتسك بقذائف عنقودية

خاص|هونت عليهم.. سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي

جانتس: الإرهاب القومي اليهودي يتصاعد والقوات الأمنية مجبرة على ملاحقة الإسرائيليين

التعليم تعقد ملتقى لإطلاق رحلة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية

مهلة الأسبوع انتهت.. هل تنفذ إيكواس تهديدها بالتدخل العسكري في النيجر؟

في عهد السيسي| إنجازات تحققت على أرض الواقع في مضمون الحماية الاجتماعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لطالب يبتكر تقنية لتنظيف المنزل وقت النوم.. اعرف التفاصيل كاملة

الفرق كبير.. شاهد عارضة أزياء ترتدي فستان نيرمين الفقي بمهرجان المسرح القومي

بعد رقصها مع تامر حسني.. 10 صور أثارت الجدل لـ نادية الجندي

علامة تفرقه عن البرد.. احذري من إصابة طفلك بالتهاب السحايا

فيديو

موجة شديدة الحرارة تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.. كم ستبلغ الدرجات؟|تغطية خاصة

أزمة ع الزيرو .. اتهامات تلاحق فيلم محمد رمضان بالاتجار في البشر

الحوامل والوزن الزائد.. التعليم تصدم المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم وتحرك برلماني

بعد قرار البنك المركزي .. تستثمر وتدخر في الذهب ولا العقارات ولا الشهادات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ