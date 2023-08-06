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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة العامة تصرح بدفن أحد مصابي حادث ميكروباص الفرح بالغربية عقب وفاته

الحادث
الحادث

اعطي المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز طنطا بسرعة إنهاء إجراءات دفن أحد مصابي حادث ميكروباص الفرح عقب وفاته لتدهور حالته بشكل مفاجىء عقب دخولة إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي. 

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كما وجهت النيابة العامة بفتح باب التحقيق عاجل في أسباب وقوع الحادث وإصابة ما يقرب من 15 مواطن .

وكان طريق كفر الزيات المؤدي لقرية قصر نصر الدين  شهد في ساعات متأخرة من مساء أول أمس  وقوع حادث انقلاب ميكروباص يستقله عدد من الأهالي كانوا في اتجاههم لحضور أحد الأفراح مما أسفر عن إصابة 15 شخص بإصابات بالغة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطارًا من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية قصر نصر الدين بكفر الزيات، وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور للمعاينة، وتم استدعاء عدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

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والمصابون هم حمدي السيد الطباخ -76 سنة جرح بالرأس 5 سم وسحجات بالجسم ،والشحات حامد قاسم- 56 سنة اشتباه كسر بالقدم اليسرى وسحجات بالجسم ،كمال عبد الحكيم محمود -59 سنه ،حمدي عامر ابراهيم -55 سحجات بالجسم ،وحبشي محمد عوض -50 سنة اشتباه كسر بالساق الأيسر ومابعد الارتجاج وسحجات ،و أحمد فاروق عبد السلام- 18 سنه جرح بالزجة 5 سم وسحجات بالجسم ،وطه عبدالعال صالح -60سنة اشتباه كسر بالترقوه اليمني وسحجات بالجسم ،وعبد الرسول محمد حامد -68 سنه اشتباه كسر بالساعد الأيمن وسحجات وكدمات بالجسم ،وصباح عبدالحميد الاشقر -52 سنه سحجات وكدمات بالجسم ،وهناء ابراهيم عبدالرحمن -53 سنة اشتباه كسر بالساعد الأيسر وسحجات بالجسم ،و هناء إبراهيم عبدالرحمن -53سنة ،اشتباه كسر بالساعد الأيسر وسحجات بالجسم ،ومريم حمدي علي -21 سنة سحجات وكدمات بالجسم ،وعبدالعزيز السيد النجار 47 سنه اشتباه كسر بالكوع الأيمن وسحجات بالجسم ، ومحمد صبحي الطباخ -60 سنه ضيق بالتنفس وسحجات وكدمات ،واحمد عزت عمر جابر -13 سنة جرح باليد 3سم وسحجات بالجسم.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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