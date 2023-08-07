التموين تعلن عن إكتشاف 7 مناجم ذهب واعدة..فيديو

قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن هناك مثلث الذهبي وحلايب وشلاتين ومناطق أخرى متميزة للتنقيب عن الذهب في مصر، مشيرا لوجود 7 مناجم واعدة مثل منجم السكري للذهب لدعم استقرار الأسواق .

وأردف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن تأثير مبادرة صفر جمارك على السوق جيدة وقضت على القفزات في الأسعار.

وأشار إلى أن الذهب الموجود في البنك المركزي احتياطي استراتيجي بخلاف المتوفر مع المواطنين، موضحا أن مناجم الذهب لها جدوى اقتصادية وتكاليف المستخرج يغطى تكاليف الإنتاج وزيادة .

وعبر ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، عن أمله في تمديد مبادرة صفر الجمارك على الذهب لأنه لها مردود على استقرار سعر الذهب.