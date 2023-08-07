الخطوط الجوية الفرنسية تعلق رحلاتها بعد إغلاق سماء النيجر

قررت الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" تعليق رحلاتها الجوية إلى النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت شركة الخطوط الجوية الفرنسية اليوم الإثنين، إنها علقت الرحلات الجوية من وإلى واجادوجو ببوركينا فاسو وباماكو بمالي ونيامي بالنيجر حتى 11 أغسطس، بعد أن أغلق المجلس العسكري في النيجر مجاله الجوي.

وأضاف متحدث باسم الخطوط الجوية الفرنسية أن الشركة تتوقع أن تكون هناك أوقات طيران أطول في المطارات الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.

وكان المجلس العسكري في النيجر أعلن اليوم الإثنين، إغلاق المجال الجوي اعتبارا من أمس الأحد، وحتى إشعار آخر.

من جانبها، حذرت فرنسا، اليوم الاثنين، رعاياها في دول الساحل الثلاث مالي وبوركينا فاسو والنيجر، داعية إياهم لممارسة أقصى درجات الحذر والحد من السفر والابتعاد عن التجمعات.

وحسب بيان صادر اليوم الاثنين، أوصت وزارة الخارجية الفرنسية رعاياها بعدم السفر إلى النيجر وطالبت الفرنسيين هناك بتوخي الحذر الشديد والابتعاد عن أي تجمعات والاطلاع بانتظام على الوضع.

وأضافت "لا يزال التهديد الإرهابي في منطقة الساحل مرتفعا ومخاطر الهجمات وعمليات الاختطاف التي تستهدف مستمرة في منطقة الساحل (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد) والبلدان المجاورة".