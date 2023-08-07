تأشيرة إلكترونية وتخفيضات كبيرة.. مصر تستهدف المليونيرات والمليارديرات عبر سياحة اليخوت

سياحة اليخوت هي نوع من أنواع السياحة الرياضية وهي أغلى أنواع السياحة حيث إن أصحابها من الأثرياء الذين يبحرون للاستجمام مع قدرة مالية كبيرة على الإنفاق، وبالتالي فإن عائدها الاقتصادي كبير لمصلحة السياحة.

سياحة اليخوت

تخفيضات في سياحة اليخوت

استحوذت سياحة اليخوت على اهتمام الدولة خلال الفترة الأخيرة، إذ أعدت الحكومة استراتيجية لتعظيمها، بإشراف ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي أهمية شخصية كبرى لهذا الأمر.

وتعتبر مصر من الدول المؤهلة لتلك السياحة في البحر المتوسط تحديدًا، الذي يعبره 30 ألف يخت سنويًا، ويكون للأثرياء النصيب الأكبر منها، لذلك تحصل مصر على مردود اقتصادي هائل للدخل القومي بسبب سياحة اليخوت.

وتسعى مصر في الوقت نفسه لتعظيم هذا النوع من السياحة لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتوافرة، وجذب المزيد من اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية.

وكشف رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، أن سياحة اليخوت مميزة ومن أولويات السائح فيها أن تكون الدنيا ميسرة في التحرك والتنقلات.

وأضاف إسماعيل خلال تصريحات خاصة على قناة "صدى البلد"، أنه تم العمل خلال العام الماضي 2022، على إعداد استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت.

وأكد أنه تم عمل منصة إلكترونية تجمع كل جهات الدولة المعنية في هذا النوع من السياحة، بحيث لا يلتقي السائح إلا جهة واحدة وهي النقل البحري والدفع.

ولفت اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، إلى أن السائح يمكنه الدخول على المنصة بسهولة ويسجل بيانات اليخت الخاص به وبرنامج الزيارة المخطط له.

وأوضح أن الإجراءات الخاصة بسياحة اليخوت كانت تستغرق 15 يوما واليوم تقلصت المدة إلى 30 دقيقة فقط، مؤكدا أن سياحة اليخوت في مصر مميزة وسهلة.

وأردف أنه يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بكل يخت من المكان المتواجد فيه، وهناك تخفيض في سياحة اليخوت يتراوح من 15% إلى 20 % عن الدول المجاورة.

رئيس قطاع النقل البحري

إجراءات لجذب سياحة اليخوت

وقامت الدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل خلال الفترة الأخيرة بعدد من الإجراءات بهدف منح حوافز غير مسبوقة لسياحة اليخوت، التي من شأنها إنعاش الحصيلة الدولارية للعديد من الجهات على رأسها هيئات الموانئ التي بها مراين سياحية، بالإضافة إلى المراين المتخصصة في استقبال هذا النوع من الوحدات البحرية.

وأول تلك الاجراءات التي اتخذتها وزارة النقل من خلال قطاع النقل البحري بالتعاون مع وزارة النقل كان تشغيل النافذة الواحدة لليخوت السياحية، وذلك خلال سبتمبر من العام الماضي.

ويشرف على تشغيل تلك المنصة الإلكترونية، قطاع النقل البحري، والتي تستهدف تيسير إنهاء الإجراءات الخاصة باستقبال اليخوت السياحية، وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات الصلة.

وتتركز مهمة المنصة في إصدار الكود الموحد لتنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانئ البحرية المصرية والتي تعد بمثابة دليل لجميع المتعاملين مع اليخوت السياحية، وكذا مواصفات الأرصفة والطاقات الاستيعابية والخدمات المقدمة وقنوات الاتصال بالموانئ والمراين السياحية المصرية، والإجراءات والموافقات الواجب اتخاذها لإنشاء مارينا دولية لاستقبال اليخوت الأجنبية مباشرة أو إنشاء مارينا محلية، كما تم استصدار قرار للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022.

كما تم تقليل فترة استصدار الموافقات والتصاريح الأمنية اللازمة لزيارة اليخوت السياحية الأجنبية، بالإضافة الى تبسيط الإجراءات والحصول على تصاريح حركة اليخوت بين الموانئ ـ المراين السياحية المصرية، بالإضافة الى أنه تم توحيد أسلوب المحاسبة في الموانئ السياحية.

وتعد المنصة الإلكترونية الموحدة لسياحة اليخوت هي المنصة الرسمية الوحيدة المعتمدة للتعامل مع اليخوت من قبل الدولة المصرية، والتي أدت إلى تلافي معظم المشاكل والمعوقات التي كانت تواجه جذب سياحة اليخوت لمصر، وعلى رأسها خفض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار موافقات الجهات لليخوت، لتصبح بين 3 أو 6 ساعات.

سياحة اليخوت

التأشيرة في أقل وقت ممكن

ومن ضمن التسهيلات التي تمت في هذا الشأن إمكانية الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر إلكترونياً في أقل وقت ممكن من خلال الربط بين المنصة الإلكترونية لسياحة اليخوت ومنظومة وزارة الداخلية للجوازات والهجرة والجنسية، كما تم إمكانية الدخول على منظومة قناة السويس لإنهاء إجراءات العبور وذلك من خلال الربط بين المنصة الإلكترونية لسياحة اليخوت وهيئة قناة السويس.

وأعلن قطاع النقل البحري خلال الفترة الماضية عن مزيد من التسهيلات أيضا التي تمت في هذا الشأن، خاصة توفير زمن إنهاء إجراءات الوصول والمغادرة لليخوت السياحية الأجنبية، حيث تم تقليل زمن انهاء الاجراءات، وتخفيض زمن انهاء الاجراءات لتصل الى نصف ساعة فقط ” 30 دقيقة”.

كما تم إصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وفاتورة واحدة لليخت الأجنبي والتي يتم تحصيلها إلكترونياً من خلال النافذة، كما تحديد تعريفة موحدة لرسوم التراكي على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية المملوكة للدولة بالدولار لتلافى مشكلة تضارب رسوم التراكي الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ المصرية.

كما يستطيع مالك اليخت أو من ينوب عنه بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد ميناء الوصول وبرنامج الرحلة بالكامل وسوف تقوم النافذة الرقمية بإرسالها آلياً إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة، إصدار فاتورة وموافقة واحدة على برنامج زيارة اليخت.

كما تشمل التسهيلات أيضا السماح لليخوت بالمغادرة من أي ميناء سياحي أو مارينا دولي دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول، بالإضافة الى السماح للسائح مالك اليخت أو من ينوب عنه مطلق الحرية في اختيار مكان التراكي (ميناء/مارينا سياحي) طبقاً للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته، فضلا عن أن المنصة متاحة حالياً باللغتين العربية والإنجليزية.

كما تم إضافة أنشطة سياحية لرحلات اليخوت مثل (الغوص، الصيد، زيارة الجزر والمحميات الطبيعية)، بالإضافة الى إضافة برامج سياحية لرحلات اليخوت تشمل أهم المزارات والمواقع الأثرية.

وصدرت تعليمات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال إجتماع مجلس الوزراء المنعقد خلال مايو الماضي بمد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر” بدلاً من “30 يوم ” وذلك نتيجة لما قد يواجهه مرتادي اليخوت الأجنبية من تقلبات للعوامل الطبيعية أو مواقف طارئة (سوء أحوال جوية – أعطال تمنع اليخت من المغادرة) وعدم القدرة على الالتزام بالمغادرة باليخت خارج البلاد في التوقيتات المناسبة لمتطلبات الإبحار الآمن للطاقم والركاب “.

سياحة اليخوت

إقامة سياحية لمدة 3 شهور

وفي هذا الصدد صدر قرار وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) في هذا الشأن كما قامت وزارة الخارجية بإصدار توجيهات لجميع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلاً من شهر.

وأشار وزير النقل الى انه جاري حالياً التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لإطلاق حملة دعائية عن الموانئ والمراين السياحية الموجودة على سواحل الجمهورية والخدمات المتوفرة وربطها بالمزارات السياحية والطرق المؤدية إليها فى الدول الأجنبية والعربية للترويج عنها والتسهيلات والحوافز المقدمة .

ولفت وزير النقل أن هذا يأتي بهدف جذب أكبر عدد من اليخوت والسائحين الأجانب لزيارة جمهورية مصر العربية عن طريق البحر.

كما يتم التنسيق مع وزارة المالية (مصلحة الجمارك) بشأن تعديل بعض الفقرات باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك واستحداث نشاط تخزين اليخوت الأجنبية وذلك بقيام ملاك اليخوت بترك يخوتهم الخاصة والعودة إلى بلادهم والرجوع إلى الأراضي المصرية في أي وقت للاستمتاع بالنزهة بيخوتهم فى أوقات أجازتهم والذي يعود بالنفع على أنشطة السياحة والسفر ورحلات الطيران والفنادق والنقل الداخلي وأنشطة الصيانة والإصلاح والخدمات البحرية.

سياحة اليخوت

مصر وسياحة اليخوت

وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات فإن سياحة اليخوت أغلب أصحابها من الأثرياء وذوي الملايين حول العالم، وتعتبر أحد الأنواع المربحة في القطاع السياحي، لذلك تحاول مصر جاهدة الاستفادة منها والتخطيط لتعظيم من سياحة اليخوت.

ويساعد مصر في ذلك امتلاكها موقعا جغرافيا متميزا لاسيما على صعيد السواحل، والتي يبلغ طولها 2400 كيلو متر على البحرين الأبيض والمتوسط، فضلًا عن أن مصر لديها 23 ميناء سياحيا تعكف الحكومة الآن على تطويرها لأجل سياحة اليخوت.

وتمتلك مصر 3 مراين لليخوت في محافظات مختلفة؛ وهي بورسعيد والإسماعيلية والسويس على طول مجرى القناة، والتطوير الحالي الذي يجري بها سيكون على المستوى الرقمي وتحسين آليات العبور منها وتطوير المراسي الخاصة بها.

ويعتبر مارينا الغردقة واحدا من أهم مراسي اليخوت في مصر على مساحة 60 ألف متر، ويضم ما يقرب من 188 يختًا وهي إحدى المراين التي تعد نموذجًا مثاليًا لسياحة اليخوت في مصر وبها 128 وحدة سكنية فندقية.

ويضم البحر الأبيض المتوسط بورتو مارينا، التي بها ما يقرب من 1400 يخت سياحي، ويعد الميناء بها هو الأول في إفريقيا وبه شاطئ كامل للنساء ومدن ترفيهية وملاهي تجذب السياح.

أما مارينا نعمة تعتبر أول مارينا لليخوت في خليج نعمة بشرم الشيخ تم إنشاؤها بأحدث الأساليب التكنولوجية، وكان المشروع خطوة هامة على طريق تنمية سياحة اليخوت.

وتضم طابا أيضًا مارينا تسمى مراسي، في منطقة المياه البالغ مساحتها 11500 متر مربع بعمق 2.5 إلى 3 أمتار، وتضم ما يقرب من 50 يختا وتوفر المراسي الليلية وخدمات إعادة التزويد بالوقود، كما تتوافر في المارينا متاجر معدات السفن ومرافق الإصلاح، وتعتبر مراسي آمنة وبها صيانة عالية.

سياحة اليخوت

ارتفاع عائدات السياحة الأجنبية

وأخيرًا مرسى أبوتيج الذي يضم ميناء لليخوت، ويعتبر مدخلا إلى مدينة الجونة بالغردقة، ومرسى دولي يوفر كل وسائل الراحلة لرسو اليخوت وتوفير الراحة اللازمة لأصحابها، ويتم عمل به صيانات دورية من أجل تحقيق الأمان الكافي.

وتستهدف مصر نمو إيرادات السياحة بنسبة 20% سنويًا لتصل إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 في إطار خطة الدولة لزيادة الموارد الدولارية إلى 191 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي ارتفاع عائدات السياحة الأجنبية بنسبة 25.7% على أساس سنوي، لتسجل 10.3 مليار دولار، من 8.2 مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام المالي السابق له.

واستقبلت مصر 7 ملايين سائح في النصف الأول من العام الجاري، لتقترب من تحقيق المستهدف على مستوى العام عند 15 مليون سائح، وتشير هذه الأرقام إلى أن الدولة حققت زيادة بنسبة 43% في أعداد الزوار في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والذي بلغت فيه أعداد الزوار نحو 4.9 مليون سائح.