النقل البحري: الرئيس السيسي وجه بتعظيم سياحة اليخوت

كشف اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، أن الرئيس السيسي وجه بتعظيم سياحة اليخوت، مضيفا: “سياحة اليخوت مميزة ومن أولويات السائح فيها أن تكون الدنيا ميسرة في التحرك والتنقلات”.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، تم عمل منصة إلكترونية تجمع كل جهات الدولة المعنية في هذا النوع من السياحة، بحيث إن السائح لا يلتقي إلا جهة واحدة وهي النقل البحري والدفع



ولفت رئيس قطاع النقل البحري، إلى أن السائح يمكنه الدخول على المنصة بسهولة ويسجل بيانات اليخت الخاص به وبرنامج الزيارة المخطط له

وأردف اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، أنه يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بكل يخت من المكان المتواجد فيه، وهناك تخفيض في سياحة اليخوت يتراوح من 15 إلى 20 % عن الدول المجاورة.