الحكومة: حملة ترويجية لسياحة اليخوت في مصر استثماراً للمقومات الواعدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة جهود جذب وتعظيم سياحة اليخوت بمصر، وذلك بحضور / محمود توفيق، وزير الداخلية، والفريق/ كامل الوزير، وزير النقل، و الوزير/ عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء/ رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، والعميد/ هيثم أحمد السيد، ممثلاً عن وزارة الدفاع.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة عدد من الملفات المتصلة بقطاع سياحة اليخوت، في إطار الحرص على تعظيم عوائد هذه الصناعة، وتذليل بعض التحديات لتسريع وتيرة انطلاقها، استثماراً للمقومات الواعدة التي تمتلكها مصر في هذا المجال.

كما شرح رئيس الوزراء، خلال الاجتماع ما تم من تنسيقات مُسبقة في هذا الملف، والجهود المبذولة لتيسير الإجراءات.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها في اتجاه صياغة إستراتيجية جذب وتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وكذا تناول عدد من المعوقات وبحث آليات تذليلها بهدف الترويج الناجح لسياحة اليخوت في مصر تعزيزاً للجهود المبذولة في هذا الصدد.

وأوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة ساهمت في استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022 بتنظيم سياحة اليخوت الأجنبية بمصر، وإصدار الكود الموحد لإنشاء وتشغيل "مرافئ" وموانئ اليخوت السياحية بمصر، بالإضافة إلى تحديث خريطة مواقع "المرافئ" الدولية القائمة والمقترحة على مستوى الجمهورية.

وأضاف الوزير أن الوزارة قامت أيضاً بإطلاق النافذة الرقمية الواحدة لسياحة اليخوت الأجنبية، لافتاً إلى أنها أدت منذ إطلاقها وتشغيلها منذ 1 سبتمبر 2022 إلى تلافي معظم المشاكل والمعوقات التي كانت تواجه جذب سياحة اليخوت لمصر، وعلى رأسها خفض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار موافقات الجهات لليخوت، لتصبح بين 3 أو 6 ساعات.

ولفت الوزير إلى أنه تم تكليف فريق عمل متميز ليختص بتشغيل المنصة الإلكترونية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، والتواصل مع جميع الجهات المعنية بإنهاء الإجراءات للتيسير على ملاك اليخوت السياحية الأجنبية الوافدة للمرافئ والموانئ السياحية المصرية، وإيجاد الحلول السريعة لأي مشاكل قد تطرأ، في إطار الحرص على جذب المزيد من سياحة اليخوت لجمهورية مصر العربية تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.

وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء وزارتي النقل والسياحة بإعداد حملة ترويجية لسياحة اليخوت في مصر، وما تم من جهود في الآونة الاخيرة لتيسير الاجراءات، وتذليل العقبات، لتوفير رحلة سياحية متميزة.