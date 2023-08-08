نزل يشرب ميه والعربية اختفت.. حكاية لص سرق سيارة ربع نقل بالمرج

أمرت جهات التحقيق، بحبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه؛ لاتهامه بسرقة سيارة ربع نقل في منطقة المرج.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، مستغلاً ترك المجني عليه، مفتاح السيارة بداخلها، ذاهبا لشرب كوب من الماء، وفراره بالسيارة.

لص المرج

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"؛ لمغافلته سائق سيارة ربع نقل، والاستيلاء علة السيارة قيادته عقب نزوله منها بدائرة قسم شرطة المرج لشرب الماء، ولاذ بالفرار.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، مستغلاً قيام المجني عليه بترك مفتاح السيارة بداخلها.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم.