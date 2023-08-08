عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سلاح ومخدرات .. الأمن العام يداهم أوكار العناصر الإجرامية بالمحافظات

الشرطة
الشرطة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – سوهاج – جنوب سيناء) حملات أمنية مكبرة.

واسفرت جهودها فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط (40) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (13 بندقية آلية –15 بندقية خرطوش – طبنجة – 11 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (31 متهم " لعدد 11 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (6 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (411) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن سوهاج تم ضبط (33) قطعة سلاح نارى عبارة عن (4 بنادق آلية –5 بنادق خرطوش – 24 فرد محلى) بحوزة (22 متهم " لعدد 4 منهم معلومات جنائية") و ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (3 منهم "لأحدهم معلومات جنائية") و تنفيذ (83) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن جنوب سيناء تم ضبط (12) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 28,100 كيلو جرام – كمية من بودرة الحشيش المخدر وزنت 3 كيلو جرام – كمية من زهرة الخشخاش المخدر وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 2,500 - كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,900 كيلو جرام) بحوزة (15 متهم) و تنفيذ (3) أحكام قضائية.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .

اجهزة الامن الامن العام العناصر الإجرامية المواد المخدرة امن اسيوط امن جنوب سيناء بنادق خرطوش قطعة سلاح نارى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

جحيم ليلة الدخلة| عريس البحيرة تفاجأ بأن زوجته راجل.. ومصطفى مات في الصباحية

زيادة لأصحاب المعاش المبكر بأثر رجعي.. تفاصيل مهمة لأصحاب المعاشات من 2011

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

بعد قرار الفيفا.. خبير لوائح يكشف مفاجأة مثيرة حول عقوبة كهربا

بعد تكريم السيسي لـ سلطانهم.. من هم البهرة وكم عددهم في مصر؟

الهندسة تتخطى 83 %.. مفاجأة في تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة

ترشيحاتنا

تعود للزيادة.. تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتغير المناخي على أسعار القمح| فيديو

رقما صادما.. دراسة تحذر من تضاعف النفايات البلاستيكية في المحيطات

تعديل الرغبات بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. موعد آخر فرصة

حفنة مشروعات.. 5 مهام كبرى اتفق عليها مدبولي والأشقاء في الأردن|ما هي؟

جريمة مرعبة في الهرم.. عبدالمولى يقتل زوجته وبناته الخمسة بـ الجيزة

سلاح ومخدرات .. الأمن العام يداهم أوكار العناصر الإجرامية بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي ومنير وعمر خيرت هذا الأسبوع.. اعرف مواعيد إذاعة حفلات مهرجان العلمين

جحيم ليلة الدخلة| عريس البحيرة تفاجأ بأن زوجته راجل.. ومصطفى مات في الصباحية

بسبب مواجهة مارك زوكربيرج.. شبيه إيلون ماسك يثير جدلا عبر تيك توك| شاهد

بشرى سارة للمصريين| تراجع ملحوظ في الذهب.. وهذه أسعار السبائك

فيديو

حقيقة فقدان وثائق ملكية مبان بتريليونات الدولارات في حريق وزارة الأوقاف.. فيديوجراف

رقص آيتن عامر وأسماء إبراهيم فى الساحل الشمالي

العروسة طلعت راجل .. تفاصيل ليلة دخلة مرعبة في البحيرة/ فيديو جراف

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ