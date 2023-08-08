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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غرامة 50 ألف جنيه للمخالفين.. إجراءات جديدة لـ التنزه بالحيوانات الخطرة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تضمن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، إجراءات جديدة للتنزه بالحيوانات الخطرة والكلاب، حيث نصت  المادة (13) من القانون على أنه يجب أن تكمم الكلاب وتقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها. 

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلاب المبينة بالجدول رقم (٢) المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عامًا. 

عقوبة المخالفين 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة طبقًا للمادة (10) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6  أشهر وبغرامة لا تقل عن 50  ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف  حكم المادة 13من هذا القانون.

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