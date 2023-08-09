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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خليكي واثقة في نفسك .. 5 صفات يبحث عنها الرجل عند الارتباط

العلاقة العاطفية
العلاقة العاطفية

تبدأ العلاقات الجديدة عندما يشعر الشريكان بالانجذاب المتبادل، ومع ذلك قد تتعثر هذه العلاقة على المدى الطويل إذا كان الشريكان غير متفقين فكرياً، لذلك توجد بعض السمات التي يجدها الرجل جذابة وجميلة في شريكة حياته، وتجعله متفكرًا فيها ومغرمًا بها، ويختارها كشريكة له وأم لأطفاله.

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صفات يحبها الرجل 

ونستعرض في هذا التقرير من خلال موقع صدى البلد السمات التي يجب أن تتصف بها جميع الفتيات وفقًا لما ذكره موقع "boldsky".

- معتزة واثقة بنفسها

يلتفت الرجال قويو الشخصية الذكورية البالغة الثقة بالنفس، والتي لا يعانون من أي نقص في شخصيتهم، الي الفتاة الواثقة والمعتزة بنفسها وبكرامتها، وتثق في لون بشرتها وشكل جسمها وكل جوانبها ، وتوفر هذه الثقة الراحة للرجال ذوي الشخصية القوية ويجعلهم يعجبون بهذه الفتاة، طالما أن هذه الصفة لا تتحول إلى غرور وتظل ثقة بالنفس.

- الصادقة

يحب معظم الرجال المرأة التي تتحلى بالصراحة ولا تخفي أي شيء، وإذا روت قصة فإنها لا تكذب ولا تضيف كلمات غير صحيحة ، بالنسبة للمرأة الغامضة، فإن الرجال لا يحبونها، بل يفضلون المرأة الطبيعية والتي يثقون بها.

- غير الدرامية

النساء اللواتي يتمتعن برؤية صحيحة للحياة يحققن علاقة ناجحة مع أزواجهن، حيث توجد العديد من المشاكل التي يتعين علينا التعامل معها بسلاسة دون الاستسلام للسلوك الدرامي.

- الذكية

يلاحظ الرجل جمال وجه الفتاة بشكل مثير للانتباه، ويهتم أيضًا بذكائها، وبالتالي يفضل دائماً في اختيار المرأة التي تجمع بين الجمال والقدرة على طرح الحلول والأفكار للعديد من المشاكل وإدارة شؤون منزلها.

- المتحلية بروح الدعابة

المرأة تتمتع بروح الدعابة فتضمن حياة سعيدة للزوجين، لأن الفكاهة تخفف من توتر الحياة اليومية.

العلاقة العاطفية الارتباط الشخصية القوية الشريك التوكسيك

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