تعرفي على علاقتك بشريكك.. حب أم تعلق

توجد الكثير من الفتيات اللواتي لا يعرفن ما إذا كان الحب الذي يشعرن به حقيقيًا أم أنه مجرد مشاعر تعلق ومؤقتة ستنتهي بعد فترة من الزمن. قد لا يعرف البعض الفرق بين علاقة الحب وعلاقة التعلق، ولكن هناك علامات تبين الحب الحقيقي من مشاعر التعلق، من أجل تجنب أي مشاكل عاطفية في المستقبل ، وفقًا لموقع "lifehack".

- الحب ليس أنانية ولكن التعلق أنانية

عندما يكون الشخص متيمًا، يولي اهتمامًا كبيرًا لجعل الشخص الآخر سعيدًا، ويتأكد دائمًا من شعوره بالرضا والحب، مع تفكيره في العديد من الأساليب المختلفة، ولا يتشاجر لمعرفة من يقدم المزيد من المساعدة، ولا يختلفون على من يفترض أن يقوم بغسل الأطباق، ولا يستغلون بعضهما البعض عاطفيًا أو يحاولون التحكم في بعضهما.

اما التعلق يتعلق بفصل نفسك عن شخص ما في العلاقة، يتم التركيز طوال الوقت على تحقيق سعادتك الشخصية والاعتماد الكامل على الشريك الآخر، ومحاولة السيطرة عليه لتجنب الانفصال في يوم ما، بدلاً من التعامل مع المشاكل.

- الحب حرية والتعلق سيطرة

الحب المشترك يسمح للفرد بأن يظهر كما هو بصورته الحقيقية، وكلا الطرفين يتصرفان بطرقهم الخاصة دون أي خوف من الكشف عن الضعف، ويتطور الثقة المتبادلة، مما يشجع على نمو الشخصية للطرفين، في الحب يتم تجاوز السيطرة حيث يتقبل الشريك الآخر كما هو، وبالتالي لا حاجة للسيطرة.

اما التعلق يؤدي إلى زيادة السيطرة على السلوك، حيث قد يقرر الشريك بذل الجهد والوقت لصالح رفيقه بدلاً من قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء، ويمكن أيضاً محاولة السيطرة على مشاعره بأية طريقة.

- الحب أمان والتعلق قلق

الحب يعطيك الطمأنينة التي تحتاجها في حياتك من الشخص الآخر، ويتجنب الانتقادات السلبية والنزاعات والتوتر التي قد يسببها ابتعاد شريكك في أي وقت وبدون سبب.

اما التعلق مرتبط دائمًا بمشاعر سلبية شديدة مثل الحزن والخوف والتوتر والقلق، وتكون العلاقة دائمًا مليئة بالمشاحنات والاتهامات والانتقادات والألم والمعاناة، مما يؤدي إلى تشديد القلق وتوتر العلاقة.