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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان: مقتل 6 من ضباط جهاز الأمن والمخابرات باشتباكات أم درمان

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع السودانية، اليوم الأربعاء مقتل 6 من ضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطنية، خلال اشتباكات مدينة أم درمان بين الجيش والدعم السريع.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "اليوم قدّم أبطال جهاز الأمن والمخابرات دروسا جديدة سيوثقها التاريخ في كتاب البطولات الخالدة".

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وأضاف البيان: "في محور أم درمان سقط 6 من خيرة ضباط جهاز المخابرات تقدمهم الشهيد الرمز الرائد زهير عبدالرحمن سعيد ابن السودان"، متابعا: "وأمام شهداء ضباط جهاز الأمن والمخابرات سقط آخرون من خيرة أبناء السودان فداءا لبلادهم في معركة الكرامة ضد مليشيا التمرد".

واضاف البيان : "إنها أحزان البشارة.. سيسقط الشهداء وسيعبر المخلصون إلي حيث راية النصر الخفاقة".

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