السودان: مقتل 6 من ضباط جهاز الأمن والمخابرات باشتباكات أم درمان

أعلنت وزارة الدفاع السودانية، اليوم الأربعاء مقتل 6 من ضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطنية، خلال اشتباكات مدينة أم درمان بين الجيش والدعم السريع.



وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "اليوم قدّم أبطال جهاز الأمن والمخابرات دروسا جديدة سيوثقها التاريخ في كتاب البطولات الخالدة".

وأضاف البيان: "في محور أم درمان سقط 6 من خيرة ضباط جهاز المخابرات تقدمهم الشهيد الرمز الرائد زهير عبدالرحمن سعيد ابن السودان"، متابعا: "وأمام شهداء ضباط جهاز الأمن والمخابرات سقط آخرون من خيرة أبناء السودان فداءا لبلادهم في معركة الكرامة ضد مليشيا التمرد".

واضاف البيان : "إنها أحزان البشارة.. سيسقط الشهداء وسيعبر المخلصون إلي حيث راية النصر الخفاقة".