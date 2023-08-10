تعليق مثير من رضا عبد العال على عقوبة حسين الشحات

أكد رضا عبدالعال نجم النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق أن عقوبة رابطة الأندية على حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بسبب واقعة محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز بالإيقاف مباراتين عقوبة هزلية ولا تليق بالواقعة.

وقال رضا عبدالعال :" ما بدر من حسين الشحات في واقعة محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز أمر غير مقبول ولا يليق بأي حال من الأحوال وكان يجب أن يتم إيقاف حسين الشحات لمدة عام بسبب تصرفه المشين".

وأضاف:" النادي الأهلي اتخذ قرار محترم بمعاقبة حسين الشحات بمبلغ 500 ألف جنيه ويجب أن نوجه التحية للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الذي لم يرفض ما بدر من حسين الشحات ضد الشيبي".