أحمد شوبير يثير الجدل بشأن تفاوض الأهلي مع فتوح و زيزو

أثار الإعلامي أحمد شوبير الجدل حول نية مسئولي النادي الأهلي في الدخول في مفاوضات لضم ثنائي الزمالك أحمد فتوح و أحمد سيد زيزو.

و قال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامجه على راديو أون سبورت إف إم: بشأن مفاوضات الأهلي مع زيزو و فتوح .. كل شيء جايز.

وأضاف : حاليا إحنا في عالم الاحتراف يعني توقع أي شيء ممكن يحصل .



وأتم شوبير تصريحاته قائلا : كل شيء في كرة القدم أصبح وارد .. خلاص القصة دلوقتي ما بقتش زي زمان.

رد مرتضى منصور ، علي حقيقة طلب أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، مبلغ ٢٥ مليون جنية من أجل التجديد مع الفريق.



حيث قال مرتضى منصور في فيديو عبر قناته علي اليوتيوب : اللي قال فتوح طلب ٢٥ مليون ورفض التجديد كذاب ، ممكن تسألوا خال أحمد فتوح.



وأشار: أقسم بالله أمير مرتضى وأحمد مرتضى أغني مني ، لو حد اكلم تاني في الموضوع دا هطلب ٣١ مليون جنية اتبرعت بيهم للنادي .

وشدد : امتاز بالشرف والأمانة ويتهموني بقلة أدب ، علي الطلاق من بيتي اللي مختار سامسون فيريرا ، سامسون لاعب كبير وهتشوفوا ، وكل اللعيبة من اختيار فيريرا ماعدا مصطفى شلبي وعمرو السيسي.



واستكمل: كنت بتهتفوا لفيريرا وتشتموا رئيس النادي إللي جاب البطولات، ١٥ سبتمبر هنكون حلينا أزمة وقف قيد النادي.



وأتم : أنا بحب شيكابالا علي المستوي الشخصي ، مفيش حد يتخانق مع حد علشان حد ، سيد عبدالحفيظ بقاله ٤ سنين بيتخانق معانا علشان محمود الخطيب وفي ثانية الخطيب مشاه.