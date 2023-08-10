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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ننشر القائمة الكاملة للاعبين الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

الأهلي
الأهلي

شهدت الأيام الماضية رحيل عدد كبير من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بناءً على قرار مارسيل كولر مدرب الأهلي.

ورحل عن النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي كل من؛ حمدي فتحي إلي الوكرة القطري وبرونو سافيو إلي بوليفار البوليفي وشادي حسين وعلي لطفي إلي نادي “زد”.

كما رحل عن الأهلي، لويس ميكيسوني إلي سيمبا التنزاني، فضلًا عن رحيل أيمن أشرف إلي نادي البنك الأهلي، كما تم الاستغناء عن الثنائي سعد سمير، ومحمد محمود.

وغادر حسام حسن إلي سموحة، بينما رحل مصطفى فوزي وأحمد سيد عبد النبي وأحمد سيد غريب، مصطفى سعد ميسي ومحمد أشرف إلي نادي زد، بجانب انتقال العربي بدر، إلى صفوف الجونة ورحل كل من وليد مصطفي و عمار حمدي، فضلًا عن زياد طارق.

وعلق السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، الجدل على مستقبله مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وتولى مارسيل كولر قيادة الأهلي في صيف 2022، وحقق عدة ألقاب، دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري مرتين.

وقال كولر في تصريحات لصحيفة "nzz" السويسرية "عقدي ينتهي في نهاية الموسم القادم، وأجري محادثات مع إدارة القلعة الحمراء من أجل التجديد".

وأضاف "نحن نجري محادثات مع الخطيب لتمديد العقد، الموسم في مصر لم ينته بعد، من نهاية أغسطس، ما زال موعد نصف النهائي في الكأس وكأس السوبر للاتحاد الأفريقي".

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