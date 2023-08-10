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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد ظهوره المثير للجدل.. حقيقة رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

بيرسي تاو
بيرسي تاو

كشف تقرير صحفي، سر ظهور بيرسي تاو، نجم النادي الأهلي، في مدرجات ملعب مباراة صن داونز وكايزر تشيفز، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الجنوب إفريقي.

وذكرت صحيفة “كيك أوف" الجنوب إفريقية، أن متابعة بيرسي تاو مباراة صن داونز وكايزر تشيفيز، أثارت الجدل حول مستقبل اللاعب.

وأضافت أن رؤية بيرسي تاو في المدرجات لا يعني أن اللاعب سيوقع لنادي صن داونز، ولم يتخطى الأمر أكثر من رغبة اللاعب في متابعة فريقه السابق صن داونز.

ولفتت إلى إنه من المتوقع أن يوقع بيرسي تاو على عقد طويل الأمد مع النادي الأهلي.

ويمتد عقد بيرسي تاو مع الأهلي في صيف 2024، وتبلغ القيمة التسويقية للدولي الجنوب إفريقي 1.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

أرقام بيرسي تاو

خاض بيرسي تاو 40 مباراة بقميص النادي الأهلي في مختلف المسابقات الموسم المنقضي 2022-2023، سجل 10 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة.

 

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