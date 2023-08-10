هل طلب فتوح 25 مليون جني للتجديد مع الزمالك ؟.. مرتضى منصور يجيب

رد المستشار مرتضى منصور علي حقيقة طلب أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مبلغ ٢٥ مليون جنية من أجل التجديد مع الفريق.



حيث قال مرتضى منصور في فيديو عبر قناته علي اليوتيوب : اللي قال فتوح طلب ٢٥ مليون ورفض التجديد كذاب ، ممكن تسألوا خال أحمد فتوح.



وأشار: أقسم بالله أمير مرتضى وأحمد مرتضى أغني مني ، لو حد اكلم تاني في الموضوع دا هطلب ٣١ مليون جنية اتبرعت بيهم للنادي .



وشدد : غبقي بالشرف والأمانة ويتهموني بقلة أدب ، علي الطلاق من بيتي اللي مختار سامسون فيريرا ، سامسون لاعب كبير وهتشوفوا ، وكل اللعيبة من اختيار فيريرا ماعدا مصطفى شلبي وعمرو السيسي.



واستكمل: كنت بتهتفوا لفيريرا وتشتموا رئيس النادي إللي جاب البطولات، ١٥ سبتمبر هنكون حلينا أزمة وقف قيد النادي.



وأتم : أنا بحب شيكابالا علي المستوي الشخصي ، مفيش حد يتخانق مع حد علشان حد ، سيد عبدالحفيظ بقاله ٤ سنين بيتخانق معانا علشان محمود الخطيب وفي ثانية الخطيب مشاه.