أثار تفاعلاً على السوشيال ميديا.. ما حقيقة تصريح وليد الركراكي عن الأهلي؟

تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة جماهير ومحبي الأهلى، تصريحًا منتشرًا بشكل كبير جدًا، منسوب لـ وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي لكرة القدم.

يقول الركراكي خلال تصريحه المتداول: "من مميزات تدريب المنتخبات الوطنية إنك تبتعد عن مواجهة الأهلي"، والبعض ينسب التصريح لموقع "الدوري والكأس".. فما القصة؟

تصريح وليد الركراكي

تصريح وليد الركراكي مصدره -وفقا لم تم تداوله- مقابلة مع قناة الدوري والكأس، والتي وصف فيها الأهلي المصري بالفريق القوي.

وبحسب التصريحات المتداولة، فإن الركراكي يرى أن أصعب مواجهة لأي مدرب في القارة الإفريقية، هي مواجهة الأهلي المصري، وأصعب مباراة في سجل أي مدرب في إفريقيا عندما يواجه الأهلي.

وتابع: "أصعب مباراة في مسيرة أي مدرب ومن يعبرها يستريح ويجد طريقه إلى البطولة.. الأهلي المصري كبير إفريقيا وهي حقيقة لا ينكرها إلا جاحد".

واعترف الركراكي في التصريحات المتداولة، أنه كان وراء تقديم النصيحة لرضا سليم بالتوقيع للأهلي المصري.

ما حقيقة تصريح وليد الركراكي؟

تصريحات وليد الركراكي بشأن الأهلي مفبركة، حيث لم يقل مدرب المنتخب هذا الكلام، ولم ينشر هذه التصريحات أي موقع موثوق.

كما لم تنشر أي وسيلة إعلام موثوقة ذلك التصريح، وكذا خلت حسابات الركراكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ذلك التصريح.

لا يوجد قناة تسمى "الدوري والكأس" حاليًا، كان هذا الاسم القديم لقناة الكأس الرياضية القطرية، ولم يُصرح الركراكي لتلك القناة أو موقعها الإلكتروني بذلك التصريح.

آخر ما نشره الركراكي عبر السوشال ميديا، كانت تغريدة، الثلاثاء 8 أغسطس 2023، يشكر فيها سيدات منتخب المغرب لكرة القدم، بعد توديعهم كأس العالم لكرة القدم من دور الثمانية، بعد الهزيمة على يد سيدات فرنسا 4-0.

وسبق للمدرب وليد الركراكي تحقيق الفوز على الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022، عندما كان مديراً فنياً لنادي الوداد البيضاوي المغربي.

يذكر أن الاتحاد المغربي لكرة القدم، قد أعلن العام الماضي، تعيين وليد الركراكي لقيادة المنتخب الوطني الأول خلفا لوحيد خليلوزيتش، بعقد يمتد حتى نهائيات كأس العالم 2026.