المغرب ليس بينهم.. الركراكي يرشح 5 منتخبات للفوز بأمم أفريقيا 2023

رشح المغربي وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، 5 منتخبات للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، المقرر إقامتها في يناير المقبل في كوت ديفوار.



وقال الركراكي في تصريحات نقلها موقع "فوتبول تونيزيان" التونسي أن منتخبات تونس وكوت ديفوار ومصر والكاميرون والسنغال هم الأقرب لحسم لقب بطولة أمم أفريقيا من وجهة نظري.



وكان منتخب المغرب قد حسم تأهله إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.



إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب



يٌذكر أن منتخب المغرب قد حقق إنجاز تاريخي في كأس العالم 2022 بقطر، بعدما نجح في الوصول إلى المربع الذهبي متخطي عدة منتخبات قوية أبرزها البرتغال وإسبانيا.