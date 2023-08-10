شوبير: محمد صبحي ليس ضمن حسابات الأهلي في الوقت الحالي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك من خطوة تجديد عقده مع الفريق.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية: "الزمالك يحاول تجديد عقد محمد صبحي، وهو بالمناسبة كان ضمن حسابات النادي الأهلي بعد انتقاله إلى فاركو في الموسم قبل الماضي".

وأضاف : "كان الأهلي يخطط لضمه من بوابة فريق فاركو، ولكن بعد تألق مصطفى شوبير ووجود حمزة علاء قرر النادي الأهلي صرف النظر عن ضمه".

وتابع : "محمد صبحي يتبقى في عقده مع نادي الزمالك موسم واحد فقط، والفريق الأبيض مطالب بالتحرك السريع من أجل توفير سيولة مالية لتجديد عقود نجوم الفريق".

واختتم : "محمد صبحي لن يجد أفضل من الزمالك للاستمرار ضمن صفوفه خلال الفترة المقبلة".