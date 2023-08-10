كولر يكشف مستقبله مع الأهلي وموعد انتهاء تعاقده

علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على مستقبله مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وكان مارسيل كولر، تولى قيادة الأهلي في صيف 2022، وحقق عدة ألقاب، دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري مرتين.

وقال “كولر”، في تصريحات لصحيفة "nzz" السويسرية، "عقدي ينتهي في نهاية الموسم القادم، وأجري محادثات مع إدارة القلعة الحمراء من أجل التجديد".

وأضاف "نحن نجري محادثات مع الخطيب لتمديد العقد، الموسم في مصر لم ينته بعد، من نهاية أغسطس، ما زال موعد نصف النهائي في الكأس وكأس السوبر للاتحاد الأفريقي".