وارد.. شوبير يثير الجدل بشأن إمكانية انتقال نجمي الزمالك لـ الأهلي

أثار الإعلامي أحمد شوبير الجدل بشأن إمكانية انتقال نجمي نادي الزمالك أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح إلى النادي الأهلي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير":" انضمام زيزو وأحمد فتوح للأهلي؟ في عالم الاحتراف توقع كل شيء خلاص القصة مش زي زمان وكل شيء وارد في عالم كرة القدم".

وكان مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول، أعلن أن مسؤولو القلعة البيضاء اتفقوا مع أحمد فتوح على كافة التفاصيل الخاصة بعقده الجديد مع النادي، على أن يتم حسم الملف بصورة نهائية في الأيام القليلة المقبلة".

ووجه الأهلي صدمة لجماهير الزمالك في الصيف الحالي بالتعاقد مع إمام عاشور من ميتلاند الدنماركي، بعد 7 شهور فقط من رحيله عن القلعة الحمراء.