خست 60 كيلو في وقت قصير وبدون دكتور.. سيدة بريطانية تثير الجدل

تمكنت سيدة في عمر ال 44 عامًا من تحقيق معادلة إنقاص الوزن بشكل سريع وصحى وبدون مساعدة طبيب مما أثار دهشة العالم.

و خسرت المرأة البريطانية 30 كيلوجرامًا في 6 أشهر فقط وتمكنت من تحقيق هذا رغم أنها أم لثلاثة أطفال.

ووفقا لموقع "تايمز أوف إنديا" قالت راشيل ساكردوتي، المرأة التى تمكنت من إنقاص الوزن بسرعة في المنزل ،إنها اكتسبت وزنًا بعد أن أصبحت أم في سن الثلاثينيات من عمرها.

وقالت راشيل ، بدأت رحلة إنقاص الوزن بالتخلص من كيلوجرام واحد في الأسبوع بتغيير عادات الغذائية ببطء وترك الحلويات والعادات الخاطئة.

و المشي لمدة 10 دقائق حول منزلى و ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمدة 20 دقيقة داخل المنزل.

ممارسة المشي يوميا

و قررت راشيل القيام بكل شيء بمفردها في رحلة إنقاص الوزن ولم تستعن بمدربًا شخصيًا أو أخصائي تغذية وبالفعل الخطوات البسيطة وصلتها في النهاية لنتائج مذهلة.



واعتادت المرأة التى تمكنت من إنقاص الوزن من تغيير عادات الأكل المنتظمة والنظيفة لدرجة أنها أدرجتها في وجبات عائلتها بأكملها.

ففي السابق كان الأطفال قد اعتادوا مثلها على تناول الكربوهيدرات والسكر، ولكن نظامهم الغذائي الجديد يركز أكثر على البروتين والكربوهيدرات الجيدة مثل الأرز البني والبطاطا والخبز بالحبوب الكاملة.

وعبرت المرأة التى تمكنت من إنقاص الوزن بهذه السرعة الكبيرة عن فرحتها بالتحول قائلة"عائلتي وأصدقائي صدموا بالتحول الجذري الذي حدث لي، وطلبوا مني تدريب ومساعدة الأشخاص الذين يكافحون من أجل إنقاص الوزن"،

وتابعت “بالفعل أنا حاليا أقوم بتقديم برنامجًا صحيًا هو مزيج من اللياقة والتغذية”.



وكشفت أن بعض الأمور الأساسية التي يجب التركيز عليها للنجاح في إنقاص الوزن، وهي تناول الطعام النظيف و الصحي وممارسة التمارين الرياضية باستمرار.

